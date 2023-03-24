Steam değeri 275 TL olan iki oyun Epic Games'te ücretsiz oldu

Her hafta Perşembe günü kullanıcılarına ücretsiz oyunlar veren popüler dijital video oyun dağıtımcısı Epic Games, bu hafta da kullanıcılarını boş geçirmedi ve Steam değeri 275 TL olan iki oyunu ücretsiz olarak verdi.

Ücretsiz oyunlar ile oyuncu dostu olan Epic Games, her hafta Perşembe günü kullanıcılarına saat 19.00'da ücretsiz oyunlar vermektedir. Bu hafta verilen ücretsiz oyunun yanı sıra ise önümüzdeki hafta verilecek ücretsiz oyun da açıklandı. Epic Games, 30 Mart - 6 Nisan tarihleri arasında kullanıcılarına tek oyunculu aksiyon oyunu Tunche'yi ücretsiz olarak verecek.

EPIC GAMES BU HAFTA HANGİ OYUN ÜCRETSİZ

World of Warships — Başlangıç Paketi: Ishizuchi

Premium Japon zırhlısı Ishizuchi. Rahat bir başlangıç için mükemmel dengelenmiştir. Yüksek hıza ve etkileyici toplara sahiptir. Premium gemiler tam donanımlı gelir ve DP dönüştürme, cezasız Komutan transferi vb. gibi çeşitli faydalar sağlar.

Chess Ultra

Chess Ultra modern dokunuşlar ile tüm zamanların en harika strateji oyununu şırınga ediyor; müthiş 4K görseller, Büyük Üstat onaylı yapay zeka ve tam sanal gerçeklik uyumluluğu ile nihai satranç tecrübesi.