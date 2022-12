Steam'de The Game Awards 2022 indirimleri başladı

Popüler dijital oyun dağıtım platformu Steam'de 8 Aralık'ta düzenlenecek The Game Awards etkinliğinin indirimleri başladı. The Game Awards'ta bu yıl aday olan oyunlar, geçmiş senelerde ödül kazanan oyunlar ve demoların yer aldığı Steam The Game Awards indirimleri başladı.