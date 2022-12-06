Steam'de The Game Awards 2022 indirimleri başladı
Gamegar Haberleri
Popüler dijital oyun dağıtım platformu Steam'de 8 Aralık'ta düzenlenecek The Game Awards etkinliğinin indirimleri başladı. The Game Awards'ta bu yıl aday olan oyunlar, geçmiş senelerde ödül kazanan oyunlar ve demoların yer aldığı Steam The Game Awards indirimleri başladı.
Los Angeles'taki Microsoft Theater'da 8 Aralık Perşembe günü düzenlenecek etkinliğin indirimleri Steam'de başladı. Geoff Keighley'in sunacağı The Game Awards 2022 ödül töreni ile birçok oyun ödüllerine kavuşacak.
STEAM'DE THE GAME AWARDS İNDİRİMLERİ
- Deathloop - 177,87 TL (%67)
- Kena: Bridge of Spirits - 100,00 TL (%50)
- It Takes Two - 159,99 TL (%60)
- Control Ultimate Edition -52,25 TL (%75)
- Dishonored 2 - 51,80 TL (%80)
- A Plague Tale: Requiem- 440,00 TL (%20)
- Forza Horizon 5 - 389,35 TL (%35)
- Scorn - 273,74 TL (%25)
- NBA 2K23 - 314,55 TL (%55)
- As Dusk Falls - 92,00 TL (%50)
- No Man's Sky – 105,00 TL (%50)
- Stray – 128,00 TL (%20)
- The Quarry -214,50 TL (%50)
- Cult of the Lamb – 128,00 TL (%20)
- Star Wars The Skywalker Saga – 174,50 TL (%50)
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