Steam'de haftanın en çok satan oyunları açıklandı! 18 – 24 Temmuz 2022
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Steam'in 18 – 24 Temmuz tarihleri arasında en çok satan oyunları açıklandı. En çok satanın açıklandığı listede ilk 10'da oyunlar ve donanımlar yer aldı. Kimi oyunlar yükselirken, kimi oyunlar listede geriledi. Bazıları ise listede sırasını korumaya devam etti. İşte Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu.
Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…
STEAM'DE HAFTANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI – 24 TEMMUZ
- Steam Deck
- Stray
- Marvel's Spider-Man Remastered
- Raft
- Dinkum
- No Man's Sky
- Valve Index VR Kit
- ELDEN RING
- MultiVersus Founder's Pack – Standard Edition
- Ready or Not
Steam'in en çok satan oyunları arasında bu hafta da Steam Deck ilk sırada yerini korumayı başardı. İkincilik sırasına Steam'in şu anda popüler kedi oyunu Stray yer alırken hemen ardından ön siparişi açılan ve önümüzdeki ay çıkış yapacak Marvel's Spider-Man Remastered yer aldı. Açık denizde hayatta kalma oyunu Raft, dördüncü sıraya gerilerken yeni çıkış yapan hayatta kalma oyunu Dinkum ise beşinci sıraya yerleşti.
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Yeni DLC'si duyurulmasının ardından No Man's Sky, tekrardan en çok satanlarda yer altıncı sırada yer aldı. Hemen arkasında ise Valve Index VR Kit bulundu. Sekizinci sırada FromSoftware'in Elden Ring'i, dokuzuncu sırada MultiVersus Founder's Pack, son sırada ise Ready or Not bulunuyor.