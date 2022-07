Steam'de haftanın en çok satan oyunları açıklandı! 18 – 24 Temmuz 2022

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE HAFTANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI – 24 TEMMUZ

Steam Deck Stray Marvel's Spider-Man Remastered Raft Dinkum No Man's Sky Valve Index VR Kit ELDEN RING MultiVersus Founder's Pack – Standard Edition Ready or Not

Steam'in en çok satan oyunları arasında bu hafta da Steam Deck ilk sırada yerini korumayı başardı. İkincilik sırasına Steam'in şu anda popüler kedi oyunu Stray yer alırken hemen ardından ön siparişi açılan ve önümüzdeki ay çıkış yapacak Marvel's Spider-Man Remastered yer aldı. Açık denizde hayatta kalma oyunu Raft, dördüncü sıraya gerilerken yeni çıkış yapan hayatta kalma oyunu Dinkum ise beşinci sıraya yerleşti.

Yeni DLC'si duyurulmasının ardından No Man's Sky, tekrardan en çok satanlarda yer altıncı sırada yer aldı. Hemen arkasında ise Valve Index VR Kit bulundu. Sekizinci sırada FromSoftware'in Elden Ring'i, dokuzuncu sırada MultiVersus Founder's Pack, son sırada ise Ready or Not bulunuyor.