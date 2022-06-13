Steam'de haftanın en çok satan oyunları açıklandı! 6 – 12 Haziran 2022 - Haberler

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Steam'de haftanın en çok satan oyunları açıklandı! 6 – 12 Haziran 2022

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Steam'de haftanın en çok satan oyunları açıklandı! 6 – 12 Haziran 2022

Steam'in 6 – 12 Haziran tarihleri arasında en çok satan oyunları açıklandı. En çok satanın açıklandığı listede ilk 10'da oyunlar ve donanımlar yer aldı. Kimi oyunlar yükselirken, kimi oyunlar listede geriledi. Bazıları ise listede sırasını korumaya devam etti. İşte Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu.

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE HAFTANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI – 23. HAFTA

  1. Steam Deck
  2. V Rising
  3. Call of Duty Modern Warfare 2
  4. Elden Ring
  5. Valve Index VR Kit
  6. It Takes Two
  7. Sea of Thieves
  8. The Quarry
  9. Stray
  10. Call of Duty Modern Warfare 2
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Geçen haftadaki listenin ilk iki sırası yerini korurken bu hafta üçüncü sıraya Call of Duty Modern Warfare 2 yerleşti. Elden Ring ve Valve Index VR Kit, bir sıra geriye kayarken It Takes Two, Sea of Thieves'in önüne geçti. Yeni çıkan The Quarry de sekizinci sıraya yerleşti, piyasaya sürülmesi beklenen kedi simülasyonu oyunu Stray ise dokuzuncu sıradayken Call of Duty Modern Warfare'in bir diğer sürümü ise 10. sıraya yerleşti.

Steam'de haftanın en çok satan oyunları açıklandı! 6 – 12 Haziran 2022

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Sea of Thieves Call Of Duty Elden Ring V Rising Steam Gamegar Haberler

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