Steam'de haftanın en çok satan oyunları açıklandı! 6 – 12 Haziran 2022

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE HAFTANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI – 23. HAFTA

Steam Deck V Rising Call of Duty Modern Warfare 2 Elden Ring Valve Index VR Kit It Takes Two Sea of Thieves The Quarry Stray Call of Duty Modern Warfare 2

Geçen haftadaki listenin ilk iki sırası yerini korurken bu hafta üçüncü sıraya Call of Duty Modern Warfare 2 yerleşti. Elden Ring ve Valve Index VR Kit, bir sıra geriye kayarken It Takes Two, Sea of Thieves'in önüne geçti. Yeni çıkan The Quarry de sekizinci sıraya yerleşti, piyasaya sürülmesi beklenen kedi simülasyonu oyunu Stray ise dokuzuncu sıradayken Call of Duty Modern Warfare'in bir diğer sürümü ise 10. sıraya yerleşti.