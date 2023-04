Steam'de en çok satan oyunlar açıklandı! 21 - 28 Mart 2023

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar...

STEAM'DE EN ÇOK SATAN OYUNLAR - 28 MART 2023

Resident Evil 4 Remake Steam Deck Call of Duty Modern Warfare 2 EA SPORTS FIFA 23 Sons of the Forest Forza Horizon 5 Hogwarts Legacy The Last of Us Part I STAR WARS Jedi: Fallen Order Cities Skylines

Steam'de Resident Evil 4 Remake'in piyasaya sürülmesiyle beraber geçtiğimiz hafta en çok satan oyunlar listesinde ilk sıraya yerleşti. Hemen arkasında ise Steam'in taşınabilir el bilgisayarı olan Steam Deck yer alırken üçüncü sırad aise Call of Duty Modern Warfare 2 yerleşti.

FIFA 23, listede dördüncü sıraya yükselirken Şubat ayında piyasaya sürülen Sons of the Forest, beşinci sırada yer aldı. Onun hemen arkasında ise tüm zamanların en iyi yarış oyunu serisi Forza Horizon'ın 2021'de piyasaya sürülen oyunu Forza Horizon 5 yer alırken 2023 yılının en çok beklenen oyunları arasında yer alan Hogwarts Legacy, yedinci sırada.

Geçtiğimiz günlerde çıkış yapan The Last of Us Part I, listenin sekizinci sırasında yer alırken önümüzdeki hafta ilk üçte yer alması bekleniyor. Hemen arkasında STAR WARS Jedi: Fallen Order ve son sırada ise Cities Skylines yer aldı.