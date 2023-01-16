Spec Ops: The Line sistem gereksinimleri neler? Spec Ops: The Line kaç GB?
Gamegar Haberleri
Yager'in geliştirip 2K ve Missing Link Games'in ortaklaşa yayıncılığını yaptığı aksiyon savaş oyunu Spec Ops: The Line'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Spec Ops: The Line sistem gereksinimleri neler? Spec Ops: The Line kaç GB? Detayları haberimizde…
Oyuncuları ağza alınmayacak durumların ortasına koyarak onların ahlakına meydan okumak için tasarlanmış bir Üçüncü Şahıs modern askeri Nişancı oyunu Spec Ops: The Line sistem gereksinimleri neler? Spec Ops: The Line kaç GB? İşte detaylar…
Düşük sistemi PC dostu Spec Ops: The Line'ı oynayabilmek için Intel Core 2 Duo veya AMD Athlon 64 X2 işlemci, 2 GB RAM ve NVIDIA GeForce 860 veya ATI Radeon HD 2600XT ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Intel Core 2 Duo veya AMD Athlon 64 X2
- Bellek : 2 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce 860 veya ATI Radeon HD 2600XT
- Depolama : 10 GB boş alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Quad Core 2.4 GHz
- Bellek : 3 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce 9800 GTX veya ATI Radeon HD 4850
- Depolama : 10 GB boş alan
Spec Ops The Line'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerekmektedir.