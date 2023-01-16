Yager'in geliştirip 2K ve Missing Link Games'in ortaklaşa yayıncılığını yaptığı aksiyon savaş oyunu Spec Ops: The Line'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Spec Ops: The Line sistem gereksinimleri neler? Spec Ops: The Line kaç GB? Detayları haberimizde…

Oyuncuları ağza alınmayacak durumların ortasına koyarak onların ahlakına meydan okumak için tasarlanmış bir Üçüncü Şahıs modern askeri Nişancı oyunu Spec Ops: The Line sistem gereksinimleri neler? Spec Ops: The Line kaç GB? İşte detaylar…

SPEC OPS THE LINE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Düşük sistemi PC dostu Spec Ops: The Line'ı oynayabilmek için Intel Core 2 Duo veya AMD Athlon 64 X2 işlemci, 2 GB RAM ve NVIDIA GeForce 860 veya ATI Radeon HD 2600XT ekran kartı gerekmektedir.

SPEC OPS THE LINE MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Core 2 Duo veya AMD Athlon 64 X2

: Intel Core 2 Duo veya AMD Athlon 64 X2 Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce 860 veya ATI Radeon HD 2600XT

: NVIDIA GeForce 860 veya ATI Radeon HD 2600XT Depolama : 10 GB boş alan

SPEC OPS THE LINE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Quad Core 2.4 GHz

: Intel Quad Core 2.4 GHz Bellek : 3 GB RAM

: 3 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce 9800 GTX veya ATI Radeon HD 4850

: NVIDIA GeForce 9800 GTX veya ATI Radeon HD 4850 Depolama : 10 GB boş alan

SPEC OPS THE LINE KAÇ GB?

Spec Ops The Line'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerekmektedir.