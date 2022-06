League of Legends ve Valorant, Xbox Game Pass'e ekleniyor! Tüm şampiyonların ve ajanların kilidi açık

Riot Games'in para kazanma modeli, oyun içi öğeler satın almak isteyen kişilere dayanıyor. Pazar günü düzenlenen Xbox & Bethesda etkinliğinde Riot Games oyunlarının Xbox Game Pass'e bu kış geleceği duyuruldu.

VALORANT VE LOL XBOX GAME PASS'E GELİYOR

Hali hazırda oynaması ücretsiz olan Riot Games oyunlarını Xbox Game Pass'te oynayarak League of Legends'taki tüm şampiyonları, League of Legends Wild Rift ve Valorant'taki tüm ajanlar ücretsiz olarak açılacak. Ek olarak, Legends of Runeterra'da Temel Setinin kilidi açılacak ve Teamfight Tactics için belirli Little Legends'ın kilidi açılacak. Bu teklifler hem PC hem de Mobil sürümler için geçerli olacaktır.

Riot Games oyunlarının Xbox Game Pass'e 2022'nin sonu veya 2023'ün başında gelmesi bekleniyor. Ayrıca Xbox Game Pass ile tüm ajanların ve karakterlerin açılmasının yanı sıra oyunculara XP takviyesi de verileceği bildirildi.