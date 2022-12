Returnal sistem gereksinimleri neler? Returnal kaç GB?

Bilgisayarları zorlayacak türde sistem gereksinimlerine sahip Returnal'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri araştırılıyor. The Game Awards ile duyurulan Returnal'ın PC sistem gereksinimleri neler? Returnal kaç GB? İşte detaylar…

RETURNAL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Returnal'ı en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i5-6400 veya AMD Ryzen 5 1500X işlemci, minimum 16 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 ekran kartı gerektirmektedir.

RETURNAL MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5-6400 veya AMD Ryzen 5 1500X

: Intel Core i5-6400 veya AMD Ryzen 5 1500X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) veya AMD Radeon RX 580 (8 GB)

: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) veya AMD Radeon RX 580 (8 GB) Depolama : 60 GB kullanılabilir alan

RETURNAL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 7 2700X

: Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 7 2700X Bellek : 32 GB RAM

: 32 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA RTX 2070 SUPER (8 GB) veya AMD RX 6700 XT (12 GB)

: NVIDIA RTX 2070 SUPER (8 GB) veya AMD RX 6700 XT (12 GB) Depolama : 60 GB kullanılabilir alan

RETURNAL KAÇ GB?

Returnal'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 60 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

RETURNAL KONUSU NE?

Bu şekil değiştiren dünyaya zorunlu iniş yapan Selene, kaçışı için antik bir medeniyetin kıraç topraklarını aramak zorundadır. Bir başına yalnızdır, kendisini canını dişine takarak hayatta kalmak için mücadele ederken bulur. Tekrar tekrar yenilir, öldüğü her sefer yolculuğuna yeniden başlamak zorunda kalır.

Acımasız roguelike oynanışıyla her döngüde gezegen değişirken, kullandığınız eşyaların da değiştiğini göreceksiniz. Her döngü, sizi sınırlarınızı zorlamaya ve dövüşe her seferinde farklı bir stratejiyle yaklaşmaya iten yeni kombinasyonlar sunar.

Göz alıcı görsel efektlerle hayat bulmuş, çürümekte olan görmüş olduğunuz dünyanın karanlık güzelliği patlayıcı sürprizlerle dolu. Sert ve çelişen çevrelerle, yüksek riskli ve kurşun cehennemi dövüşten içgüdüsel hareketlere kadar. Gizemin her an peşinizde olduğu, merhamet bilmez bir yolculukla kendi yolunuzu keşfedecek ve o yolda mücadele edeceksiniz.

Returnal'ın son derece yeniden oynanabilirlik için tasarlanan prosedürel dünyası, sizi mağlubiyet karşısında yaralarınızı sarmaya ve her yeniden doğuşla birlikte yeni ve gelişen zorlukların üstesinden gelmeye davet ediyor.