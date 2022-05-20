Resident Evil 7 sistem gereksinimleri neler? Resident Evil 7 kaç GB? - Haberler

Güney Amerika'da terk edilmiş bir çiftlik evinin çürüyen duvarlarından akan tehlike ve tecrit akıyor. Oyuncular tarafından oldukça beğenilen popüler korku hayatta kalma oyunu Resident Evil 7'nin sistem gereksinimleri korku severler tarafından merak ediliyor. Peki, Resident Evil 7 sistem gereksinimleri neler? Resident Evil 7 kaç GB?

RESIDENT EVIL 7 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER

Resident Evil 7'yi minimum grafiklerde oynayabilmeniz için i5 4460 veya AMD FX 6300 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260 ekran kartı gerektirmektedir.

Resident Evil 7 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i5-4460, 2.70GHz veya AMD FX 6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260x

Depolama: 24 GB kullanılabilir alan

Resident Evil 7 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7 3770 3.4GHz veya eşdeğer AMD işlemci

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB VRAM

Depolama: 24 GB kullanılabilir alan

Resident Evil 7 Kaç GB?

Resident Evil 7'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 24 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.