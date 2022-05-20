Resident Evil 7 sistem gereksinimleri neler? Resident Evil 7 kaç GB?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Capcom'un popüler korku oyunu Resident Evil 7'nin sistem gereksinimleri oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Resident Evil 7 sistem gereksinimleri neler? Resident Evil 7 kaç GB?
Güney Amerika'da terk edilmiş bir çiftlik evinin çürüyen duvarlarından akan tehlike ve tecrit akıyor. Oyuncular tarafından oldukça beğenilen popüler korku hayatta kalma oyunu Resident Evil 7'nin sistem gereksinimleri korku severler tarafından merak ediliyor. Peki, Resident Evil 7 sistem gereksinimleri neler? Resident Evil 7 kaç GB?
Resident Evil 7'yi minimum grafiklerde oynayabilmeniz için i5 4460 veya AMD FX 6300 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260 ekran kartı gerektirmektedir.
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- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i5-4460, 2.70GHz veya AMD FX 6300
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260x
- Depolama: 24 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7 3770 3.4GHz veya eşdeğer AMD işlemci
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB VRAM
- Depolama: 24 GB kullanılabilir alan
Resident Evil 7'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 24 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.