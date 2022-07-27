Red Dead Redemption 2, mod geliştiricileri sayesinde ekstra hikaye kazandı

Rockstar Games'in Red Dead Online'a getirdiği son büyük güncelleme ile oyunu öldürüp Grand Theft Auto 6'ya odaklanacağının bildirilmesinin ardından topun altına mod geliştiricileri girdi ve Red Dead Redemption 2'nin tek oyunculu moduna ekstra hikaye kattılar.

RED DEAD REDEMPTION 2 LIFE OF CRIME MODU

Red Dead Redemption 2 için geliştirilen Life of Crime modu ile oyun ekstra içerik kazandı. Bu mod sayesinde oyuna beceri ağacı, rütbeler ve tren soygunu bulunuyor.

LIFE OF CRIME MODU AÇIKLAMASI

Nexusmod sitesine yüklenen Life of Crime modunun açıklamasında, "Bu modu başlatmak için, Siska cezaevinin yakınındaki bakır başlı inişte beyaz şapka BLIP'e gidin ve ardından verilen istemle tahta kaldırımda F tuşuna basın. Mod, ilk önce sizi mp ped'inizi istediğiniz gibi tasarlayabileceğiniz karakter yaratıcısına koyarak başlayacak, daha sonra girişten geçecek ve haritanın etrafında farklı kasabalarda kıyafet parçalarınızı değiştirmek için kullanabileceğiniz gardıroplar var."

"Modun tüm amacı, sizin tarafınızdan tasarlanan tüm silahlarınız ve paranız kaldırılarak (mp erkek veya kadın kullanarak), Arthur veya John olarak oynamak için DEĞİLDİR. Modun bütün amacı budur. Ve oyunda oynarken, tüm silahları bir silah ustasından satın alarak veya haritanın herhangi bir yerinde bularak kazanabilir ve görevler yaparak daha fazla para kazanabilirsiniz."