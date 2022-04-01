PUBG Battlegrounds tespit dürbünü ne işe yarar? Tespit dürbünü nedir?
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PUBG'nin Steam versiyonu PUBG Battlegrounds'a Mart'ın ilk haftası gelen 16.2 güncellemesiyle beraber oyuna birçok yenilikler eklendi. Bunlardan birisi ise Tespit dürbünü oldu. PUBG'de tespit dürbünü nedir? Tespit dürbünü ne işe yarar? Detayları haberimizde…
PUBG Battlegrounds'ın 5. Yılına özel gelen yeni güncelleme 16.2 ile oyuna yeni özellikler eklendi. PUBG Battlegrounds'a eklenen bu dürbün ile beraber orta menzilli, keşif amaçlı tespit dürbünü geldi. Bu özel dürbün ile düşmanlarınızı ve düşman dronlarını işaretlemenize yardımcı olurken, takımınızla birlikte konuşmadan anlaşmanıza yardımcı olacak.
PUBG TESPİT DÜRBÜNÜ NEDİR?
Oyuncuları normal işaretlemenin yanı sıra ek olarak kullanılan bu özel tespit dürbününde bir oyuncuyu işaretlediğiniz zaman üzerinde oluşan kırmızı işaret 7 saniye boyunca takip edecek. Kırmızı işaretin süresiz olarak kalmasını istiyorsanız ise birinin aktif olarak tespit dürbünü ile sürekli takip etmesi gerekmektedir. Peki, PUBG Tespit dürbünü nedir? PUBG tespit dürbünü ne işe yarar? İşte özellikleri…
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PUBG TESPİT DÜRBÜNÜ ÖZELLİKLERİ NELER?
- Birincil silah slotunu kaplar.
- Her haritada çıkar.
- Normal Maçlarda, Özel Oyunlarda, Antrenman Modunda ve Sandbox Modunda (sadece PC) kullanılabilir.
- Yakın Bakış modunda kullanılabilir.
- Tespit Dürbününün sabit bir 4x yakınlaştırma özelliği olacak.
- Aynı zamanda, nişan aldığınız hedefin gerçek zamanlı uzaklığını da gösterecek.
- Hesaplayabildiği maksimum uzaklık 1 KM olacak. Bunun ötesindeki uzaklıklar "?? M" olarak gösterilecek.
- Düşman oyuncuları ve Dronları tespit etmenize ve yerini belirlemenize olanak tanıyacak.
- Tespit Dürbününün görüşünün 1 KM çevresi içindeki tüm düşman oyuncu ve Dronlar pasif bir işaretle (beyaz simge) işaretlenecek.
- Pasif işaret sadece gören kişinin ekranında gösterilecek.
- Tespit Dürbünü görünümünün merkezinde bir nişan alma dikdörtgeni olacak.
- Eğer kullanıcı nişan alma dikdörtgenini işaretli bir düşmana veya Drona çevirirse, pasif işaret aktif bir işarete (kırmızı simge) dönecek.
- Aktif işaretler otomatik olarak kullanıcının takım arkadaşlarıyla paylaşılacak.
- Oluşturulabilecek aktif işaretlerin sayısında bir sınır olmayacak.
- Aktif işaretle tek seferde birkaç düşman işaretlenebilecek.
- Tespit Dürbünü bir düşmanı aktif bir işaretle işaretlemeyi bıraktığı zaman, aktif işaret kaybolmadan önce hedefini 7 saniye daha takip etmeye devam edecek.
- Aktif işareti süresiz olarak korumak için Tespit Dürbününün nişan alma dikdörtgeni düşmanı kovalamaya devam etmelidir.
- Normal Ekran Pingleri, Tespit Dürbünü kullanılırken yerleştirilebilir.
- İşaretlediğiniz bir düşman, bir takım arkadaşınız tarafından öldürülürse bir Asist kazanırsınız (düşmanın üzerinde aktif bir işaret olması veya aktif işaretin yok olmasının üzerinden 5 saniyeden fazla geçmemiş olması gerekir).
- Tespit Dürbünü, Sis Bombaları tarafından oluşturulan sislere saklanan oyuncuları tespit etmez veya işaretlemez.
- Ancak eğer bir düşman Tespit Dürbününün aktif işaretiyle işaretlendikten sonra siper alır veya sisin içine dalarsa aktif işaret kaybolmadan önce bu düşmanı 7 saniye daha takip eder.
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022