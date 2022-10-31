Portal 2'den Cave Johnson DOTA 2 Maçlarını Seslendirecek

Portal 2'de sesini duyduğumuz Cave Johnson DOTA 2 müsabakalarını seslendirecek. Daha önce Cave Johnson karakterini seslendiren J.K. Simmons bu kez DOTA 2 anonsları için mikrofonun arkasına geçecek.

Halihazırda devam eden DOTA 2 TI 2022 ilginç bir duyuruya sahne oldu. The International final müsabakaları kapsamında dağıtılan Battle Pass içerikleri arasında yeni bir anons paketi yer alacak. Anons paketiyle beraber daha önce Portal 2'de Aperture Science kurucusu Cave Johnson'u seslendiren J.K Simmons da sesiyle DOTA 2'ye gelmiş olacak.

Whiplash ve Spider-Man filmlerinin yanı sıra onlarca farklı projede yer alan J.K Simmons, bu kez Valve imzalı MOBA'nın yeni anons paketinde oyuncularla buluşmaya geliyor. Anons duyurusu için altı dakikalık bir video yayımlandı. Videoda Valve'in kurucusu Gabe Newell da yer alıyor.

Keyifli videoda Gabe Newell'i pek eğlenceli sahnelerde görmek mümkün. Videoda Valve kurucusu çeşitli seslendirmenler ile çalışıyor. Fakat bu seslendirmenlerin performansından memnun görünmeyen Gabe Newell daha sonra telefonuyla Cave Johnson'u arıyor.

"Beni hatırladın mı? Vietnam'da hayatını kurtarmıştım" diyen Newell'a, J.K Simmons ise Cave Johnson olarak, "evet, sosisli sandviç yerken az kalsın boğuluyordum, kötü bir gündü" cevabını veriyor. Bu sahnede Gabe Newell'i yeni oyun konsolu Steam Deck ile vakit geçirirken görmek mümkün.

DOTA 2 resmi YouTube kanalında yayımlanan videoda anons paketinin ne zaman ekleneceği de duyuruldu. Cave Johnson DOTA 2 Announcer Pack 3 Kasım 2022 tarihinde Battle Pass: Part II ile beraber oyuncularla buluşacak. Bir süredir devam eden The International 2022 ise izlenme sayılarında dev bir düşüş yaşadı. Fakat olumsuz eleştiri yağmuruna rağmen Valve DOTA 2 TI için çalışmalarını sürdürecek gibi görünüyor.

Geçtiğimiz süreçte Mega-Kills: Gabe Newell seslendirme paketi yayımlanmış ve oyuncular DOTA 2 karşılaşmalarına bizzat Valve kurucusunun anlatımıyla katılabilmişti. Yeni seslendirme paketi ile Aperture Science'ın CEO'su MOBA müsabakalarınızı seslendirmeye gelecek.