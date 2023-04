PlayStation Plus Nisan 2023 oyunları açıklandı! Toplam değeri 1058 TL

PlayStation Plus Nisan 2023 oyunlarının geçtiğimiz günlerde sızdırılmasının ardından PlayStation Blog'da 4 Nisan'dan itibaren eklenecek PlayStation Plus'ın Nisan 2023 oyunları belli oldu. PlayStation Plus kullanıcılarına 1058 TL değerinde üç adet ücretsiz oyun verilecek.

Her ay PS4 ve PS5'teki PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak oyunlar veren Sony, Nisan 2023'te kullanıcılarına 1058 TL değerinde üç adet PlayStation oyunu verecek.

PLAYSTATION PLUS NİSAN 2023 OYUNLARI

Aksiyon strateji oyunu Meet Your Maker, kıyamet sonrası bir dönemde geçen FPS inşa ve baskın oyunudur. İkonik PlayStation kahramanı Sackboy ile 3D çok oyunculu platform macerasına ortak olurken Tails of Iron'da ihanetin kol gezdiği bir ülkede müthiş boss savaşları ile maceralara atılın. Her üç oyun da 4 Nisan Salı günü PlayStation Plus Essential, Extre ve Premium üyelerine sunulacak.

Tails of Iron - 239,00 TL

Meet Your Maker - 280,00 TL

Sackboy: A Big Adventure - 539,00 TL

PlayStation Plus üyelerinin oyun kütüphanelerine Battlefield 2042, Minecraft Dungeons ve Code Vein'i eklemek için 3 Nisan Pazartesi gününe kadar süreleri var.

TALES OF IRON | PS4 & PS5

Krallığın her yanında kurbağa zombilerden devasa tırtıllara ve daha nicelerine binbir türlü tehlike var. Bunlarla yapacağın müthiş rakibi saldırı tarzını öğrenmek ve misliyle karşılık vermek zorundasın! Neyse ki savunma vuruşları ve ölümcül darbeler gibi çeşitli yeteneklerin var.

MEET YOUR MAKER | PS4 & PS5

Meet Your Maker, her seviyenin oyuncular tarafından tasarlandığı, kıyamet sonrası bir dönemde geçen birinci şahıs inşa ve baskın oyunudur. Roller arasında geçiş yaparak tuzaklar ve gardiyanlarla dolu labirent benzeri dolambaçlı karakollar inşa edebilir, daha sonra da diğer oyuncuların oluşturduğu karakolları basabilirsin.

SACKBOY: A BIG ADVENTURE | PS4 & PS5

Sackboy'u arkadaşlarınızla destansı bir 3D platform macerasına çıkarın. İkonik PlayStation kahramanı Sackboy, devasa, eğlenceli ve çılgınca bir 3D çok oyunculu platform macerası ve yepyeni bir keskin çuval ile nefes kesen aksiyona geri dönüyor!