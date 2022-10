PlayStation Plus Extra, Premium Ekim Oyunları Belli Oldu

Playstation Plus Extra ve Premium için ekim ayı oyunları açıklandı, listede toplamda 23 oyun yer alıyor.

PlayStation Blog'da yer alan duyuruya göre, ekim ayında PS Plus Extra ve Premium aboneleri Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition, Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age, Assassin's Creed Odyssey ve The Medium gibi birçok oyuna erişebilecek.

Toplamda 23 oyunun yer aldığı PlayStation Plus Extra ve Premium ekim ayı oyunları listesi şöyle:

PS Plus Extra

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition

Assassin's Creed Odyssey

Dragon Quest Builders

Dragon Quest Builders 2

Dragon Quest Heroes: The World Tree's Woe and the Blight Below

Dragon Quest Heroes II: Explorer's Edition

Inside

The Medium

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Assassin's Creed Chronicles: China

Assassin's Creed Chronicles: India

Assassin's Creed Chronicles: Russia

Assassin's Creed III Remastered

Assassin's Creed Syndicate

Hohokum

PS Plus Premium/Deluxe

Yakuza 3 Remastered | PS4

Yakuza 4 Remastered | PS4

Yakuza 5 Remastered | PS4

Limbo | PS3

Ultra Street Fighter IV | PS3

Castlevania: Lords of Shadow | PS3

Everyday Shooter | PS3

Tüm oyunlar 18 Ekim itibarıyla aboneler tarafından ücretsiz olarak indirilebilecek. Türkiye'de PS Plus Premium yerine Deluxe servisi yer aldığı için streaming aracılığıyla oynanabilen PS3 oyunları ülkemizde sunulmayacak.

Assassin's Creed Syndicate, Assassin's Creed Chronicles: India ve Assassin's Creed Chronicles: Russia ise sadece PlayStation 4 üzerinden oynanabilir olacak. Assassin's Creed Syndicate, PS5 üzerinden geriye uyumluluk ile oynandığında çeşitli grafiksel hatalar içeriyordu. Görüşüne göre Ubisoft henüz bu sorunu düzeltmiş değil.