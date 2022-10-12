PlayStation Plus Extra, Premium Ekim Oyunları Belli Oldu
Gamegar Haberleri
PlayStation Plus Extra ve Premium için ekim ayı oyunları açıklandı, listede toplamda 23 oyun yer alıyor.
Playstation Plus Extra ve Premium için ekim ayı oyunları açıklandı, listede toplamda 23 oyun yer alıyor.
PlayStation Blog'da yer alan duyuruya göre, ekim ayında PS Plus Extra ve Premium aboneleri Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition, Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age, Assassin's Creed Odyssey ve The Medium gibi birçok oyuna erişebilecek.
Toplamda 23 oyunun yer aldığı PlayStation Plus Extra ve Premium ekim ayı oyunları listesi şöyle:
PS Plus Extra
Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition
Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition
Assassin's Creed Odyssey
Dragon Quest Builders
Dragon Quest Builders 2
Dragon Quest Heroes: The World Tree's Woe and the Blight Below
Dragon Quest Heroes II: Explorer's Edition
Inside
The Medium
Naruto to Boruto: Shinobi Striker
Assassin's Creed Chronicles: China
Assassin's Creed Chronicles: India
Assassin's Creed Chronicles: Russia
Assassin's Creed III Remastered
Assassin's Creed Syndicate
Hohokum
PS Plus Premium/Deluxe
Yakuza 3 Remastered | PS4
Yakuza 4 Remastered | PS4
Yakuza 5 Remastered | PS4
Limbo | PS3
Ultra Street Fighter IV | PS3
Castlevania: Lords of Shadow | PS3
Everyday Shooter | PS3
Söylenti: Sony 2023'te 30 Milyon PlayStation 5 Üretmeyi Planlıyor
Tüm oyunlar 18 Ekim itibarıyla aboneler tarafından ücretsiz olarak indirilebilecek. Türkiye'de PS Plus Premium yerine Deluxe servisi yer aldığı için streaming aracılığıyla oynanabilen PS3 oyunları ülkemizde sunulmayacak.
Assassin's Creed Syndicate, Assassin's Creed Chronicles: India ve Assassin's Creed Chronicles: Russia ise sadece PlayStation 4 üzerinden oynanabilir olacak. Assassin's Creed Syndicate, PS5 üzerinden geriye uyumluluk ile oynandığında çeşitli grafiksel hatalar içeriyordu. Görüşüne göre Ubisoft henüz bu sorunu düzeltmiş değil.