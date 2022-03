Netflix İşi Tekken: Bloodline 2022'de Çıkış Yapacak

Popüler dövüş oyunu serisi Tekken'in animesi geliyor. Yapımcılığını Netflix'in üstlendiği Tekken : Bloodline 2022 yılında çıkış yapacak.

Dövüş oyunu denince akla gelen ilk isimlerden birisi hiç kuşkusuz Tekken. İlk defa 1994 yılında PlayStation 1 için çıkış yapan ilk oyunun ardından seri gittikçe büyüdü ve oyun dünyasının vazgeçilmez isimlerinden birisi haline geldi. 2015'de çıkış yapan yedinci oyundan bu yana geçen nispeten sessiz yılların ardından Tekken, anime oluyor! Netflix resmi YouTube hesabından yaptığı paylaşımda Tekken : Bloodline isimli anime için bir fragman paylaştı.

Tekken : Bloodline isimli anime ilk defa Tekken 3'de karşımıza çıkan Jin Kazama'nın hikayesine odaklanacak. Animede Jin'in başına gelen talihsiz olaylardan dolayı her şeyini kaybetmesini ve intikam almak için mutlak gücün peşine düşüşünü izleyeceğiz. Anime ayrıca Tekken evreni için önemli bir yere sahip olan King of Iron Fist Turnuvasına da değinecek. Yayınlanan fragmandan sonra pek çok oyuncu da yorumda bulunarak sonunda bir Tekken animesine kavuştukları için ne heyecanlı olduklarını paylaştı. Animenin bu yıl içerisinde seyircilerle buluşması planlanıyor.

Görünüşe göre Netflix anime ve oyun adaptasyonları konusunda hala oldukça hevesli. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan League of Legends animasyon dizisi Arcane çok iyi yorumlar almış ve çıkışından kısa bir süre sonra Netflix ikinci sezonun yolda olduğu söylemişti. Bir başka uyarlama dizisi olan ve Henry Cavill'i Geralt olarak sağa sola koştururken izlediğimiz The Witcher da devam onayı alan dizilerden. Dizinin üçüncü sezon onayı almasının yanı sıra The Witcher: Nightmare of The Wolf isimli animenin ardından 2. bir anime filmi daha göreceğiz. Bunların yanı sıra Netflix One Piece, Scott Pilgrim ve Terminator gibi popüler isimlerin adaptasyonları üzerinde de çalışmalar sürdürüyor.

