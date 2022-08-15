Need for Speed: Rivals; Ghosts Games ve Criterion Games tarafından geliştirilen, Electronic Arts tarafından ise yayımcılığı yapılan video oyunudur. Oyun, 19 Kasım 2013'te piyasaya sürülmüştür. Peki, Need for Speed Rivals sistem gereksinimleri neler? Need for Speed Rivals kaç GB? İşte detaylar…

NEED FOR SPEED RIVALS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Need for Speed Rivals'i düşük grafiklerde oynayabilmek için Intel Core 2 Duo veya AMD Athlon x2 işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GT 8800 veya AMD Radeon 3870 ekran kartı gerekmektedir.

NEED FOR SPEED RIVALS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz veya AMD Athlon X2 2.8 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon 3870 veya NVIDIA GeForce 8800 GT

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

NEED FOR SPEED RIVALS ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Quad-Core CPU veya AMD Six Core CPU

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon 7870 3GB veya NVIDIA GeForce GT660

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

NEED FOR SPEED RIVALS KAÇ GB?

Need for Speed Rivals'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 30 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

NEED FOR SPEED RIVALS KONUSU

Oyun Redview County adlı bölgede geçiyor. Oyuncular isterse yarışçı, isterse de polis olabilir. Oyundaki yarışçılar, sokakların en çok arananı ve en hızlısı olmaya; polisler de onları yakalamaya çalışır. Yarışçılar, polislerden kaçtıkça ve yarışları kazandıkça daha fazla speedpoint kazanıp yeni modifiye seçeneklerini, yeni araçların kilidini açar. Polislerler de yarışçıları yakaladıkça rütbe atlar.