League of Legends'ın farklı geliştiriciler tarafından mobil oyuncular için geliştirilen Mobile Legends'ta bulunan rütbeler merak edilen konular arasında yer alıyor. Mobile Legends oyuncuları, "Mobile Legends rankları neler?" şeklinde araştırmalar yapmaktadır. Peki, Mobile Legends ranklerı neler? Mobile Legends rütbeleri neler? Detayları haberimizde…

Mobil oyuncuların severek oynadığı MOBA türündeki Mobile Legends'taki ranklar merak ediliyor. Rekabetçi oyunlarda aldığınız galibiyetlere bağlı olarak değişen ranklar araştırılıyor. Peki, Mobile Legends ranklerı neler? Mobile Legends rütbeleri neler? İşte detaylar…

MOBILE LEGENDS RANKLARI NELER?

Mobile Legends'ın 7 farklı rankı bulunmaktadır. Bu ranklar da kendi aralarında kademelendirilmektedir. İşte Mobile Legends rankları:

Savaşçı

Elit

Ustalar

Büyük Usta

Epik

Efsane

Mistik

MOBILE LEGENDS RÜTBE SIRALAMASI

Savaşçı III

Savaşçı II

Savaşçı I

Elit IV

Elit III

Elit II

Elit I

Usta IV

Usta III

Usta II

Usta I

Büyük Usta IV

Büyük Usta III

Büyük Usta II

Büyük Usta I

Epik IV

Epik III

Epik II

Epik I

Efsane IV

Efsane III

Efsane II

Efsane I

Mistik

Yüce Mistik (Her sunucuda sadece en iyi 50 oyuncu)

MOBILE LEGENDS DERECELİ RÜTBE ÖDÜLLERİ

Dereceli sezon görünümü ödülünün yanı sıra, oyuncular ayrıca dereceli sezonun sonunda bölümlerine göre birkaç oyun içi ganimet alacaklar.

Savaşçı I, II, II

100 Bilet

1.000 BP

1x Premium Cilt Parçası

Elit I, II, III, IV

200 Bilet

2.000 BP

3x Premium Dış Görünüm Parçası

Usta I, II, III, IV

300 Bilet

4.000 BP

Sezona Özel Dış Görünüm

Büyük Usta I, II, III, IV

600 Bilet

7.000 BP

Sezona Özel Dış Görünüm

Epik I, II, III, IV

1000 Bilet

12.000 BP

Sezona Özel Dış Görünüm

Efsane I, II, III, IV

1500 Bilet

20.000 BP

Sezona Özel Dış Görünüm

Mistik I, II, III, IV

1500 Bilet

20.000 BP

Sezona Özel Dış Görünüm

Efsanevi Savaş İfadesi (100 Gün)

Yüce Mistik I, II, III, IV