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Mobile Legends ranklerı neler? Mobile Legends rütbeleri

Gamegar Haberleri

Mobile Legends ranklerı neler? Mobile Legends rütbeleri

League of Legends'ın farklı geliştiriciler tarafından mobil oyuncular için geliştirilen Mobile Legends'ta bulunan rütbeler merak edilen konular arasında yer alıyor. Mobile Legends oyuncuları, "Mobile Legends rankları neler?" şeklinde araştırmalar yapmaktadır. Peki, Mobile Legends ranklerı neler? Mobile Legends rütbeleri neler? Detayları haberimizde…

Mobil oyuncuların severek oynadığı MOBA türündeki Mobile Legends'taki ranklar merak ediliyor. Rekabetçi oyunlarda aldığınız galibiyetlere bağlı olarak değişen ranklar araştırılıyor. Peki, Mobile Legends ranklerı neler? Mobile Legends rütbeleri neler? İşte detaylar…

Mobile Legends'ın 7 farklı rankı bulunmaktadır. Bu ranklar da kendi aralarında kademelendirilmektedir. İşte Mobile Legends rankları:

  • Savaşçı
  • Elit
  • Ustalar
  • Büyük Usta
  • Epik
  • Efsane
  • Mistik
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  • Savaşçı III
  • Savaşçı II
  • Savaşçı I
  • Elit IV
  • Elit III
  • Elit II
  • Elit I
  • Usta IV
  • Usta III
  • Usta II
  • Usta I
  • Büyük Usta IV
  • Büyük Usta III
  • Büyük Usta II
  • Büyük Usta I
  • Epik IV
  • Epik III
  • Epik II
  • Epik I
  • Efsane IV
  • Efsane III
  • Efsane II
  • Efsane I
  • Mistik
  • Yüce Mistik (Her sunucuda sadece en iyi 50 oyuncu)

Dereceli sezon görünümü ödülünün yanı sıra, oyuncular ayrıca dereceli sezonun sonunda bölümlerine göre birkaç oyun içi ganimet alacaklar.

Savaşçı I, II, II

  • 100 Bilet
  • 1.000 BP
  • 1x Premium Cilt Parçası

Elit I, II, III, IV

  • 200 Bilet
  • 2.000 BP
  • 3x Premium Dış Görünüm Parçası

Usta I, II, III, IV

  • 300 Bilet
  • 4.000 BP
  • Sezona Özel Dış Görünüm

Büyük Usta I, II, III, IV

  • 600 Bilet
  • 7.000 BP
  • Sezona Özel Dış Görünüm

Epik I, II, III, IV

  • 1000 Bilet
  • 12.000 BP
  • Sezona Özel Dış Görünüm

Efsane I, II, III, IV

  • 1500 Bilet
  • 20.000 BP
  • Sezona Özel Dış Görünüm

Mistik I, II, III, IV

  • 1500 Bilet
  • 20.000 BP
  • Sezona Özel Dış Görünüm
  • Efsanevi Savaş İfadesi (100 Gün)

Yüce Mistik I, II, III, IV

  • 1500 Bilet
  • 20.000 BP
  • Sezona Özel Dış Görünüm
  • Efsanevi Savaş İfadesi (100 Gün)
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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