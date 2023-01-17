Mobile Legends ranklerı neler? Mobile Legends rütbeleri
Gamegar Haberleri
League of Legends'ın farklı geliştiriciler tarafından mobil oyuncular için geliştirilen Mobile Legends'ta bulunan rütbeler merak edilen konular arasında yer alıyor. Mobile Legends oyuncuları, "Mobile Legends rankları neler?" şeklinde araştırmalar yapmaktadır. Peki, Mobile Legends ranklerı neler? Mobile Legends rütbeleri neler? Detayları haberimizde…
Mobil oyuncuların severek oynadığı MOBA türündeki Mobile Legends'taki ranklar merak ediliyor. Rekabetçi oyunlarda aldığınız galibiyetlere bağlı olarak değişen ranklar araştırılıyor. Peki, Mobile Legends ranklerı neler? Mobile Legends rütbeleri neler? İşte detaylar…
Mobile Legends'ın 7 farklı rankı bulunmaktadır. Bu ranklar da kendi aralarında kademelendirilmektedir. İşte Mobile Legends rankları:
- Savaşçı
- Elit
- Ustalar
- Büyük Usta
- Epik
- Efsane
- Mistik
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
- Savaşçı III
- Savaşçı II
- Savaşçı I
- Elit IV
- Elit III
- Elit II
- Elit I
- Usta IV
- Usta III
- Usta II
- Usta I
- Büyük Usta IV
- Büyük Usta III
- Büyük Usta II
- Büyük Usta I
- Epik IV
- Epik III
- Epik II
- Epik I
- Efsane IV
- Efsane III
- Efsane II
- Efsane I
- Mistik
- Yüce Mistik (Her sunucuda sadece en iyi 50 oyuncu)
Dereceli sezon görünümü ödülünün yanı sıra, oyuncular ayrıca dereceli sezonun sonunda bölümlerine göre birkaç oyun içi ganimet alacaklar.
Savaşçı I, II, II
- 100 Bilet
- 1.000 BP
- 1x Premium Cilt Parçası
Elit I, II, III, IV
- 200 Bilet
- 2.000 BP
- 3x Premium Dış Görünüm Parçası
Usta I, II, III, IV
- 300 Bilet
- 4.000 BP
- Sezona Özel Dış Görünüm
Büyük Usta I, II, III, IV
- 600 Bilet
- 7.000 BP
- Sezona Özel Dış Görünüm
Epik I, II, III, IV
- 1000 Bilet
- 12.000 BP
- Sezona Özel Dış Görünüm
Efsane I, II, III, IV
- 1500 Bilet
- 20.000 BP
- Sezona Özel Dış Görünüm
Mistik I, II, III, IV
- 1500 Bilet
- 20.000 BP
- Sezona Özel Dış Görünüm
- Efsanevi Savaş İfadesi (100 Gün)
Yüce Mistik I, II, III, IV
- 1500 Bilet
- 20.000 BP
- Sezona Özel Dış Görünüm
- Efsanevi Savaş İfadesi (100 Gün)