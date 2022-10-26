Kupa Fenerbahçe'nin! Fenerbahçe, basketbolda Türkiye Şampiyonu oldu

Türkiye E-Spor Federasyonu'nun Türkiye Kupası Final karşılaşmasında Regnum Carya Esports ile karşılaşan Fenerbahçe'nin elektronik spor branşı Fenerbahçe Espor, NBA 2K23'te 3 maçlık seriyi kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Fenerbahçe Espor, TESFED Türkiye Kupası Final karşılaşmasınad Regnum Carya Esports ekibini 25 sayı farkla kazanarak kupanın sahibi oldu.

FENERBAHÇE, TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

TESFED Türkyie Kupası Final karşılaşmasında Fenerbahçe Espor, Regnum Carya Esports ile karşılaştı. Üç serilik maçta 186 – 161 kazanan Fenerbahçe Espor, şampiyonluğunu ilan ederken yeni sezonda ilk kupasını kazandı.

"YENİ SEZONDA İLK ŞAMPİYONLUK"

Fenerbahçe Espor'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TESFED Türkiye Kupası Final karşılaşmasında Regnum Carya Esports ekibini 2-1 mağlup ederek kupayı müzemize götürüyoruz. Yeni sezonda ilk kupasını kazanan takımımızı tebrik ederiz!" sözlerine yer verildi.

25 SAYI FARK ATTI

Fenerbahçe Espor ve Regnum Carya Esports, final karşılaşmasında üç serilik maça çıktı. İlk maçı 70 – 61 skor ile kazanan Regnum Carya, ikinci maçı 64 – 47 kaybetti. Serinin üçüncü maçını ise Fenerbahçe Espor 61 – 44 kazanarak TESFED Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.