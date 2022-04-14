Otomobil devi Lamborghini, espor takımını tanıttı

İlk olarak 2020 yılında The Real Race ile espor dünyasın adım atan lüks otomobil markası Lamborghini, sanal yarış turnuvalarından bu yana şirket şimdi Automobili Lamborghini Esports Team'i duyurdu.

"ESPOR TAKIMIZI SUNMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Lamborghini'nin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile yeni espor takımını duyurdu. Lamborghini yaptığı paylaşımda, "Size sanal yarış için ilk Espor Takımımızı sunmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi ve SRO Esports şampiyonlalarında markalarını temsil edecek simülasyon sürücülerini tanıttı.

LAMBORGHINI ESPOR DÜNYASINA GİRİŞ YAPIYOR

Volkswagen Grubu'nun sahibi olduğu İtalyan otomobil markası Lamborghini, kendi espor takımını kurdu ve simülasyon yarış turnuvalarında mücadele edecek üç yarışçıyı kadrosuna kattı.

"MARKAMIZIN GELECEĞİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK"

Automobili Lamborghini Motorsport Başkanı Giorgio Sanna, yeni projenin lansmanı hakkında coşkuyla şunları söyledi: "Bizim için sim yarışı, otomobil kurulumlarını yönetmek ve markamızın geleceğinde önemli bir rol oynayacak çeşitli yazılım programları gibi gerçek yarışların birkaç önemli yönünü geliştirmek için ek bir araçtır."