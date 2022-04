Infinity Ward, yeni Call of Duty Modern Warfare 2'yi duyurdu!

Duyurulan bu oyun, 2019 yılında piyasaya sürülen Call of Duty Modern Warfare'in devamı olacak. Infinity Ward, oyunun adını bir logo ile birlikte Modern Warfare 2 olarak duyurdu.

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 DUYURULDU

Call of Duty Modern Warfare 2 hali hazırda 2009 yılında piyasaya sürülmüştü. Ancak, bu yeni seri Modern Warfare'in devamı niteliğinde olacağı biliniyor. Bu konuda oyuncuların kafa karışıklığı yaşayacağı çok aşikar. Infinity Ward'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Call of Duty Modern Warfare 2'nin logosunu ve ismini paylaştığı tweet'te yeni oyun duyuruldu.

Her şeyden önce 2019 yılındaki Modern Warfare oldukça iyiydi, bu yüzden oyuncular Call of Duty Modern Warfare 2 için şimdiden heyecanlandı. Modern Warfare Remastered olarak yayınlanmasından sonra devam oyunu Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered duyuruldu.

Oyun henüz duyurulduğu için hakkında isim haricinde bir başka bilgi yok. Yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.