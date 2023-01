Avalanche Software'in geliştirip Warner Bros. Games'in yayıncılığını üstlendiği açık dünya rol yapma oyunu Hogwarts Legacy, 9 Ocak itibarıyla Steam'de en çok satan oyunlar tablosunda Counter-Strike: Global Offensive'i geride bırakarak en çok satan oyun oldu.

HOGWARTS LEGACY, STEAM'DE EN ÇOK SATAN OYUN OLDU

Steam'in en çok satan oyunlar listesinde CS: GO, Call of Duty Modern Warfare 2, Lost Ark, Destiny 2 gibi oyunları arkasında bırakan Hogwarts Legacy, lansmanına 1 ay kala Steam listelerinde ilk sırada yer aldı.

Hogwarts Legacy, 10 Şubat 2023 tarihinde PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam ve Epic Games için çıkış yapacak.