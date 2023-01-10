Harry Potter evreninde geçen açık dünya fantezi macera oyunu Hogwarts Legacy, Şubat'taki lansmanına haftalar kala dünya çapında Steam'de en çok satan oyun olmayı başardı.

Avalanche Software'in geliştirip Warner Bros. Games'in yayıncılığını üstlendiği açık dünya rol yapma oyunu Hogwarts Legacy, 9 Ocak itibarıyla Steam'de en çok satan oyunlar tablosunda Counter-Strike: Global Offensive'i geride bırakarak en çok satan oyun oldu.

HOGWARTS LEGACY, STEAM'DE EN ÇOK SATAN OYUN OLDU

Popüler dijital video oyun dağıtımcısı Steam'de 9 Ocak 2023 itibarıyla dünya çapında en çok satış yapan oyun Hogwarts Legacy oldu.

Steam'in en çok satan oyunlar listesinde CS: GO, Call of Duty Modern Warfare 2, Lost Ark, Destiny 2 gibi oyunları arkasında bırakan Hogwarts Legacy, lansmanına 1 ay kala Steam listelerinde ilk sırada yer aldı.

Hogwarts Legacy, 10 Şubat 2023 tarihinde PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam ve Epic Games için çıkış yapacak.