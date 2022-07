GTA Online'ın yeni güncellemesi The Criminal Enterprises yolda! İşte çıkış tarihi ve tüm yenilikler

Güney San Andreas ekonomisinin krizde olduğunu bildiren Rockstar Games ekibi, gaz fiyatlarının son 10 yılda en yüksek seviyeye ulaştığını ve bu nedenle tedarik sıkıntısından dolayı oluşan zincirleme kargaşadan bahsederek yeni içerik güncellemesi hakkında ufak ipucu verdi.

GTA ONLINE: THE CRIMINAL ENTERPRISES GÜNCELLEMESİ GELİYOR

Gta Online'ın 26 Temmuz'da gelecek içerik güncellemesi The Criminal Enterprises ile oyuncuların kariyerlerinde suçlar kabaracak. Yeni güncelleme ile yeni görevler ve yükseltmeler getiren kapsamlı bir güncelleme olacak. Ayrıca Uluslararası İlişkiler Ajansı için yeminli bir ajan olarak faaliyet gösteren oyunculara yeni, ayrıntılı İletişim Görevleri ve daha fazlası eklenecek.

Criminal Enterprises ayrıca oyunculara suçlu rütbelerinde nasıl yükselecekleri konusunda daha fazla seçenek sunarken, çok talep edilen deneyim iyileştirmeleri de sunacak. Oyuncular, bir dizi oynanışta daha fazla ödeme kazanacak, deneyim iyileştirmelerinin ve daha fazlasının tadını çıkaracaklar - yeni modlar, araçlar, koleksiyonlar ve oyuncuların test sürüşü yapabilecekleri veya sadece bir dizi yeni araç satın alabilecekleri yeni showroom katları da dahil olmak üzere tüm yaz boyunca düşen özel etkinliklerle yeni güncelleme gelecek.

İŞLETMELERİNİZİ GENİŞLETEBİLECEKSİNİZ

GTA Online'a ister en yeni nesil konsollarda Career Builder aracılığıyla girmiş olun, ister deneyimli bir KingPin olun, The Criminal Enterprises, her türlü cesur girişimci için heyecan verici yeni güncellemeler sunuyor. Hangi Ceza Kariyeri yolunu seçerseniz seçin, Görevleri Sat da dahil olmak üzere tüm İş etkinlikleri artık Suç Girişimlerinin bir parçası olarak özel (Yalnızca Davet Et, Mürettebat ve Arkadaşlar) oturumlarda oynanabilecek.

Yöneticiler, Motorcular, Gece Kulübü Sahipleri ve Gunrunner'lar kaotik koşullardan en iyi şekilde yararlanıyor. Bu arada, pompalardaki ani artış, yozlaşmış Duggan petrokimya ailesinin sistemi kendi lehlerine donattığından şüphelenen IAA'nın dikkatini çekti ve parçaları bir araya getirmelerine yardımcı olmanız için size ihtiyaç duyacaklar.

BIKERS

Özel Motor Mağazasına sahip kulüp evleri, MC Başkanlarının müşterilerin motorlarını spesifikasyonlara göre değiştirebilecekleri ve GTA $ ve RP için müşterilere teslim edebilecekleri bir şirket içi yükseltme alıyor. Motorcular ayrıca, Clubhouse'daki toplantı odası duvarında yayınlanan iki yeni Clubhouse Sözleşmesini tamamlayarak sokak cred'lerini ve alt satırlarını güçlendirebilecekler. Ve Clubhouse'unuzdaki bara musallat olan müşterileri fark edebilirsiniz - bir Bar İkmal görevi, MC'niz için biraz ekstra gelir elde ederken fıçıları dokunduracak ve müşteriyi mutlu edecektir.

GUNRUNNERS

Ammu-Nation, hepinizin kaliteli malları makul bir fiyata tedarik etmekle ilgili olduğunuzu duydu ve içeri girmek istiyorlar. Ek bir gelir kaynağı için belirlenmiş bir Ammu-Nation mağazasına günlük teslimat yapın. Sığınağınızı stoklarken iki yeni İkmal Görevi ile karşılaşacaksınız, bu yüzden bu yeni hedefleri değdikleri her şey için soyduğunuzdan emin olun. Ayrıca oyuncular, iyi silahlanmış bir markadan veri tedarik ederek araştırma ilerlemelerini artırmak için Ajan 14'ü arayabilecekler.

GECE KULÜBÜ SAHİPLERİ

Gece kulübü sahipleri artık Gece Kulübü Depoları için Mal tedarik etme görevlerini üstlenmek için Yohan ile iletişime geçebilir veya Tony'yi Kulüp Yönetimi görevlerini başlatmak için arayabilirler. Kadroya iki yeni Kulüp Yönetimi görevi eklendi ve size yönetim kurulu üstü operasyonlarınızı tanıtmanın yeni yollarını sunuyor. Bu arada, kulübünüzün içinde, sorun çıkaranları dışarı atarak ve pasif VIP'leri saha dışındaki güvenli yerlere götürerek titreşimleri koruyabileceksiniz.

KAĞIT İZİ OPERASYONUNDA GİZLİ GİDİN

Yükselen gaz fiyatlarından elde edilen kârların hepsi, Los Santos bölgesindeki en kötü şöhretli petrol zengini hanedanın ceplerine tek yönlü akıyor gibi görünüyor. IAA bir suç komplosu kokusu alıyor - Ajan ULP, yeni Kağıt İzi Operasyonu ile temas halinde olacak ve 1-4 oyuncuyu, sarmal petrol fiyatlarının arkasındaki görünmez el olup olmadıklarını görmek için yerel petrokimya patronları Duggans'ı araştırmak üzere yeminli ajanlar olarak görevlendirecek.

YENİ ARAÇLARLA DİREKSİYONA GEÇİN

The Criminal Enterprises'da A ve B noktaları arasındaki rotayı kesmenin birçok yeni yolu olacak ve yaz boyunca ve sonrasında yeni araçlar gelecek. F. Clinton ve Partner'in uzman bilgisayar korsanının uzaktan kumanda, füze kilitleme karıştırıcısı ve daha fazlası dahil olmak üzere özel yükseltmelerinden yararlanmak için Imani Tech'e uygun iki yeni araç sunulacak.

The Criminal Enterprises'ın 26 Temmuz'da PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One ve PC'de yayınlanacağı Rockstar Newswire'daki tüm yeni oynanış ve dengeleme değişiklikleri hakkında daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz.