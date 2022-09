GTA 6'dan yeni sızıntılar! Bu sefer gerçekten sızdı gibi duruyor!

Pek çoğumuzun uzun yıllardır beklediği ancak Rockstar'ın GTA Online'a yeni içerik çıkartarak bizlere sürekli olarak "Getirmiyorum kardeşim, hadi başka kapıya!" dediği GTA 6'dan yeni sızıntılar var! Üstelik bu sefer sızıntılar video ile oyun içi görüntüler içeriyor. Görüntüleri, Rockstar çalışanlarının emeklerini bu şekilde sızıntılar aracılığıyla paylaşmanın doğru olmadığını düşündüğüm için burada paylaşmamayı tercih ettim. Eğer merak ediyorsanız basit bir Google araması aracılığıyla bu görüntülere ulaşabilirsiniz.

GTA 6 Sızıntısı 3 GB'lık Video ile Ortaya Çıktı

Sızıntılar 18 Eylül sabahı Reddit ve Twitter üzerinden yayılmaya başladı. Sosyal medyada videolar hızla yayılmakta. Görüntüleri sızdıran kişi ise GTAForums isimli forumdan bir kullanıcı. Kendisi sızıntıların gerçek olduğunu kanıtlamak için GTA 6 görüntülerinin yanında Gta 5'in ve 6'nın kaynak kodlarını da yayınlamış durumda. Ayrıca kendisinin bundan önceki Uber saldırısında da sorumlu olduğunu söylüyor. Paylaşımı yaptığı forumda toplam 3 gb'lık bir video sızıntısı paylaşmış durumda.

GTA 6 ile ilgili sızıntılara ilk başlarda kimse inanmasa da kullanıcı zamanla GTA 5 kaynak kodlarını paylaşmaya başlayınca olayın ciddiyeti kullanıcılar tarafından anlaşılıyor. Kaynak kodlarının içerisinde ise oyundaki etkinlikleri, karakterlerin kontrollerini ve daha pek çok şeyin nasıl çalıştığını görebiliyoruz. Bazılarıysa videolardaki oyunun grafikleri yüzünden gerçek olamayacağını söylüyor ancak oyunların erken yapım aşamalarında oyundaki gerçek assetler yerine geçici assetler kullanıldığı düşünüldüğü zaman grafik konusunda yorum yapmak çok da doğru olmayacaktır.

Ayrıca GTA 6 sızıntı videolarında GTA 5'de ve RDR2'de yer almayan mekanikler görmekteyiz. Videolara baktığımız zaman ise hepsi debug mod içerisinden çekilmiş durumda. Diyaloglarda ise oyun içinde yer alacak orijinal diyalogların yerini doldurması için şimdilik konulmuş yer doldurucu ifadeler görmekteyiz. Ayrıca telefon yerine geçici bir yazı alanı gözükmekte.

Sızıntılar içerisinde yer alan videoların şirket çalışanlarının birbirlerine mesaj atmak için kullandığı Slack isimli program aracılığıyla indirildiği söylenmekte. Sızıntılar her ne kadar gerçek gibi dursa da dikkatli yaklaşmakta fayda var. Şu an bu sızıntılar inanılmaz bir yaygınlık kazanmış durumda. Rockstar'ın bu görüntüleri internetten temizlemesi neredeyse imkansız durumda. Görüntülerin gerçekliğini ise oyun hakkında resmi bir paylaşım yapılana kadar şimdilik Rockstar'ın vereceği tepki ile anlayabilecekmişiz gibi duruyor. Yine de her ne olursa olsun, sızıntıları desteklemek geliştiricileri zorlamakta ve onların yaptıkları işin zarar görmesini sağlamakta.