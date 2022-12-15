İlk olarak Mart 2022 tarihinde God of War oyununun dizi uyarlamasının çekilmesinin istenmesiyle başlanan God of War dizisinin ne zaman çıkacağı ve hangi platforma çıkacağı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, God of War dizisi ne zaman çıkacak? God of War dizisi hangi platformda yayınlanacak? Detayları haberimizde…

PlayStation oyuncularının gözdesi olan God Of War'un dizisinin çıkacağı 14 Aralık'ta resmen duyuruldu. Duyurunun yapılmasının ardından ise God of War hayranları, dizinin ne zaman çıkacağını ve hangi platforma çıkacağını araştırmaya başladı. Peki, God of War dizisi ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

GOD OF WAR DİZİSİ ÇIKACAK MI?

Evet, Amazon Prime Video ve God of War video oyunu yönetmeni Cory Barlog, dizinin çıkacağını doğruladı.

GOD OF WAR DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

God of War dizisinin çıkış tarihi hakkında herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak, yabancı basındaki tahminlere göre God of War dizisinin 2023 yılının sonu veya 2024 yılında yayınlanması bekleniyor.

GOD OF WAR DİZİSİ HANGİ PLATFORMA ÇIKACAK?

God of War dizisi, Amazon'un video akış hizmeti olan Prime Video'ya çıkacak.

GOD OF WAR DİZİSİ OYUNCULARI

God of War dizisinde hangi oyuncuların yer alacağı da bilinmiyor, ancak serinin hayranları, Kratos'un seslendirmesini yapan Christopher Judge'ın Kratos rolünü oynamasını istiyor.

Mark Fergus ve Hawk Ostby (Iron Man, Children of Men) tarafından yazılan ve Rafe Judkins'in (Zaman Çarkı) dizi sorumlusu olarak görev yaptığı dizi, antik Yunanistan'daki kanla ıslanmış geçmişinden sürgün edildikten sonra Midgard'ın İskandinav dünyasında silahlarını sonsuza dek asan Savaş Tanrısı Kratos'u takip ediyor.