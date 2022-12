God of War dizisi ne zaman çıkacak?

İlk olarak Mart 2022 tarihinde God of War oyununun dizi uyarlamasının çekilmesinin istenmesiyle başlanan God of War dizisinin ne zaman çıkacağı ve hangi platforma çıkacağı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, God of War dizisi ne zaman çıkacak? God of War dizisi hangi platformda yayınlanacak? Detayları haberimizde…