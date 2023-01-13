First Class Trouble sistem gereksinimleri neler? First Class Trouble kaç GB?
Gamegar Haberleri
Invisible Walls'un geliştirip Versus Evil'ın geliştirdiği hayatta kalma sosyal çıkarım oyunu First Class Trouble'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, First Class Trouble sistem gereksinimleri neler? First Class Trouble kaç GB? Detayları haberimizde...
First Class Trouble, oyuncuların bir felaketten sağ çıkmak için birlikte ve birbirlerine karşı çalışması gereken bir parti oyunudur. Amaç, ölümcül bir yapay zekayı kapatmaktır. Bazı oyuncular, diğer oyunculara ihanet etmeye niyetli insan görünümlü katil robotlar olarak gizlice oynayan sahtekarlardır. Peki, First Class Trouble sistem gereksinimleri neler? First Class Trouble kaç GB? İşte detaylar...
First Class Trouble'ı minimum ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i3 veya AMD Ryzen 3 işlemci, minimum 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 650 Ti veya AMD Radeon HD 7850 ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 10 (64 bit)
- İşlemci : Intel Core i3 veya AMD Ryzen 3
- Bellek : 4 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 650 Ti veya AMD Radeon HD 7850
- DirectX : Sürüm 11
- Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 20 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i5 veya AMD Ryzen 5
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 280X
- DirectX : Sürüm 11
- Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 20 GB kullanılabilir alan
First Class Trouble'ı en temel kurulum dahil oynayabilmek için 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.