First Class Trouble, oyuncuların bir felaketten sağ çıkmak için birlikte ve birbirlerine karşı çalışması gereken bir parti oyunudur. Amaç, ölümcül bir yapay zekayı kapatmaktır. Bazı oyuncular, diğer oyunculara ihanet etmeye niyetli insan görünümlü katil robotlar olarak gizlice oynayan sahtekarlardır. Peki, First Class Trouble sistem gereksinimleri neler? First Class Trouble kaç GB? İşte detaylar...

FIRST CLASS TROUBLE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

First Class Trouble'ı minimum ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i3 veya AMD Ryzen 3 işlemci, minimum 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 650 Ti veya AMD Radeon HD 7850 ekran kartı gerekmektedir.

FIRST CLASS TROUBLE MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 (64 bit)

: Windows 10 (64 bit) İşlemci : Intel Core i3 veya AMD Ryzen 3

: Intel Core i3 veya AMD Ryzen 3 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 650 Ti veya AMD Radeon HD 7850

: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti veya AMD Radeon HD 7850 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

FIRST CLASS TROUBLE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5 veya AMD Ryzen 5

: Intel Core i5 veya AMD Ryzen 5 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 280X

: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 280X DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

FIRST CLASS TROUBLE KAÇ GB?

First Class Trouble'ı en temel kurulum dahil oynayabilmek için 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.