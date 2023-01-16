Fenerbahçe Espor, Valorant Challengers TR: Birlik Ligi'ne galibiyet ile başladı

Valorant Challengers Türkiye Birlik Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Espor, DenizBank İstanbul Wildcats ekibi ile karşılaştı. İstanbul Wildcats'i 2-1 mağlup eden Sarı-Lacivertliler, Valorant ligine galibiyet ile başladı.

Valorant Challengers liginin 1. Hafta 2. Gün karşılaşmasında Fenerbahçe Espor, DenizBank İstanbul Wildcats'i 2-1 mağlup etmeyi başardı ve ligin ilk karşılaşmasında galibiyeti alan taraf Sarı-Lacivertliler oldu.

FENERBAHÇE ESPOR, VALORANT LİGİNE GALİBİYET İLE BAŞLADI

Valorant Challengers Türkiye: Birlik Ligi'nin 1. Hafta 2. Gün karşılaşmalarında Fenerbahçe Espor, İstanbul Wildcats ile oynadığı üç maçın ikisini kazanarak lige galibiyet ile başladı. Karşılaşmanın ilk galibiyetini Pearl haritasında 13-11 skor ile kazanan Fenerbahçe, serideki ikinci maçı Icebox'ta oynadı.

FENERBAHÇE ESPOR 2 - 1 İSTANBUL WİLDCATS

Icebox'ta kıyasıya mücadele veren Fenerbahçe Espor ve İstanbul Wildcats, 12-12'lik eşit skor yakaladı ve karşılaşmayı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda 16-14 kazanana İstanbul Wildcats, seriyi son maça taşıdı.

Serideki 1-1'lik eşit skorun ardından Ascent haritasında 13-11 kazanan Fenerbahçe Espor, seride 2-1 öne geçerek Valorant Challengers Türkiye: Birlik Ligi'nin ilk hafta karşılaşmasına galibiyet ile başladı.