Far Cry 6 kısa süreliğine ücretsiz oluyor! Far Cry 6 nasıl alınır?

Ubisoft tarafından geliştirilip yayınlanan popüler video oyun serilerinden olan Far Cry'ın son oyunu Far Cry 6, Ubisoft'un yaptığı duyuruda kısa süreliğine ücretsiz olacağı bildirildi.

FAR CRY 6 KISA SÜRELİĞİNE ÜCRETSİZ OLDU

Ubisoft'un internet sitesinde yaptığı duyuruda Far Cry 6, Epic Games Store ve Ubisoft Store üzerinden Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 ve PC'de 24- 27 Mart tarihleri arasında ücretsiz hafta sonuna ev sahipliği yapıyor.

Yeni oyuncular Far Cry 6'yı 24 Mart ve 27 Mart tarihleri arasında Netflix serisinden esinlenen yaklaşan Stranger Things crossover görevi ve bugüne kadar yayınlanan tüm ücretsiz DLC'ler de dahil olmak üzere hafta sonu başladığında oyunun tamamına ücretsiz şekilde erişebilecekler.

Ücretsiz hafta sonundan sonra Far Cry 6'daki Yara adasını keşfetmeye devam etmek isteyenler ilerlemelerini koruyabilir ve oyunu ve Season Pass'i indirimli bir şekilde satın alabilir.

Ücretsiz hafta sonuna denk gelmek için Ubisoft, tüm Far Cry 6 oyuncuları için 24 Mart'ta kullanıma sunulan yeni bir ücretsiz Stranger Things crossover görevi olan The Vanishing'i duyurdu. The Vanishing, gizemli karakterler ve yeni bilgilerle far cry oyuncularına ilk kez gizli bir korku-hayatta kalma oyun deneyimi getirecek. The Vanishing'de oyuncular, Dani'nin Yaranların kaybolduğunu ve kimsenin güvende olmadığını keşfettiği Upside-Down'dan esinlenen Yara'nın çarpık bir versiyonuna girecekler - Chorizo bile. Oyuncular gizli bir sığınak ve terk edilmiş bir laboratuvar gibi Stranger Things'den ilham alan yerleri keşfedebilecekler. Dani'nin görevi - bir alev makinesi ve av tüfeği için yeni derilerle - Chorizo'yu aramak ve kaçırılan Yaranlara ne olduğunu bulmaktır.