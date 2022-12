Eski Far Cry başkanı Blizzard'ın hayatta kalma oyunun başına geçti

Blizzard Başkanı Mike Ybarra'nın yıl sonu duyurusunda yaptığı paylaşımda eski Far Cry Başkanı Dan Hay, Blizzard'ın yakında çıkacak olan hayatta kalma oyunundan sorumlu olduğu bildirildi.

2022 yılının yaklaşırken Blizzard Entertainment'ın yayınladığı yıl sonu raporunda Blizzard başkanı Ybarra, ekip olarak yaptığı birkaç değişiklikten söz etti.

DAN HAY, HAYATTA KALMA OYUNUNUN BAŞINA GEÇTİ

Blizzard Entertainment'ın Başkanı Mike Ybarra, "Dan Hay, Survival Game Genel Müdürü: Overwatch'tan bu yana ilk yeni IP'mizi hazırlarken bu türe Blizzard büyüsü aşılayan ekibe liderlik ediyor. Takım bu yıl iki katına çıktı ve yeni yılda daha da büyütmek istiyoruz!" sözlerine yer verdi.

Dan Hay , şirkette 10 yıl geçirdikten sonra geçen yıl Ubisoft'tan ayrıldı ve bildirilenlere göre bu süreçte bir canlı hizmet Far Cry projesinden ayrıldı.Far Cry 4 ve 5 ve serinin Blood Dragon, Primal ve New Dawn spin-off'ları için yönetici yapımcı rolüne geçmeden önce Far Cry 3'te yapımcı olarak görev yaptı. Ayrıca Blizzard, Ocak ayında hayatta kalma oyununun "tamamen yeni bir evrende" geçtiğini doğruladı.

BLIZZARD OYUNLARI 12 MİLYAR SAAT BOYUNCA OYNANDI

Ayrıca bu yıl yaklaşık olarak 12 milyar saat Blizzard oyunlarının oynandığını ve Blizzard topluluğununa 50 milyon kadar yeni oyuncu eklendiğini de bildiren Ybarra, Dan Hay'i hayatta kalma oyunun başına getirdiğini de bildirdi.