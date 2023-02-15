Escape the Backrooms sistem gereksinimleri neler? Escape the Backrooms kaç GB?
Gamegar Haberleri
Fancy Games tarafından geliştirilip yayınlanan psikolojik korku oyunu Escape the Backrooms'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Escape the Backrooms sistem gereksinimleri neler? Escape the Backrooms kaç GB? Detayları haberimizde…
Escape the Backrooms, 1-4 oyunculu bir kooperatif korku keşif oyunudur. Varlıklardan ve diğer tehlikelerden kaçmaya çalışırken ürkütücü arka odalardan geçin. Yeni seviyeler ve oyun modlarıyla ücretsiz içerik güncellemeleri, topluluğun ödüllendirilmesini sağlar. Peki, Escape the Backrooms sistem gereksinimleri neler? Escape the Backrooms kaç GB? İşte detaylar…
Escape the Backrooms'u minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i3 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 650 ekran kartı gerekmektedir.
- İşletim Sistemi : Windows 8
- İşlemci : Intel Core i3
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 650
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 10 GB kullanılabilir alan
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Escape The Backrooms'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerekmektedir.