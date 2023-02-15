Fancy Games tarafından geliştirilip yayınlanan psikolojik korku oyunu Escape the Backrooms'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Escape the Backrooms sistem gereksinimleri neler? Escape the Backrooms kaç GB? Detayları haberimizde…

Escape the Backrooms, 1-4 oyunculu bir kooperatif korku keşif oyunudur. Varlıklardan ve diğer tehlikelerden kaçmaya çalışırken ürkütücü arka odalardan geçin. Yeni seviyeler ve oyun modlarıyla ücretsiz içerik güncellemeleri, topluluğun ödüllendirilmesini sağlar. Peki, Escape the Backrooms sistem gereksinimleri neler? Escape the Backrooms kaç GB? İşte detaylar…

ESCAPE THE BACKROOMS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Escape the Backrooms'u minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i3 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 650 ekran kartı gerekmektedir.

ESCAPE THE BACKROOMS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 8

: Windows 8 İşlemci : Intel Core i3

: Intel Core i3 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 650

: NVIDIA GeForce GTX 650 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 10 GB kullanılabilir alan

ESCAPE THE BACKROOMS KAÇ GB?

Escape The Backrooms'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerekmektedir.