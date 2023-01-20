Epic Games'in 19 Ocak ücretsiz oyunu erişime açıldı

Epic Games her hafta olduğu gibi kullanıcılarına ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu hafta kullanıcılarına 24 TL değerinde ücretsiz oyun veren Epic Games Store,

Fishing Cactus tarafından geliştirilip yayınlanan tek oyunculu macera keşif oyunu Epistory - Typing Chronicles'ı kullanıcılarına ücretsiz olarak veren Epic Games'in bu haftaki oyunu beklentinin altına kaldı.

EPIC GAMES 19 OCAK 2023 ÜCRETSİZ OYUNU

Popüler dijital video oyun dağıtımcısı Epic Games Store, 19 – 26 Ocak tarihleri arasında kullanıcılarına 24 TL değerinde ücretsiz oyun veriyor.

Epistory - Typing Chronicles

Epic Games'in bir sonraki hafta ücretsiz oyunu da belli oldu. Epic Games Store, 26 Ocak'ta kullanıcılarına 30 TL değerindeki hikaye anlatımlı macera oyunu Adios'u ücretsiz olarak verecek.

EPISTORY - TYPING CHRONICLES

Epistory sizi, bir origami dünyasından gelen böcek yozlaşmasıyla savaşan dev bir tilkiye binen bir kızı oynadığınız atmosferik bir oyunun içine çekiyor. Siz ilerledikçe ve bu dünyayı keşfettikçe, hikaye kelimenin tam anlamıyla ortaya çıkıyor ve kelimelerin sihirli gücünün gizemleri açığa çıkıyor.