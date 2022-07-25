Epic Games CEO'sundan NFT açıklaması: Oyuncular istedikleri oyunu oynamakta özgür olmalı

Geçtiğimiz günlerde açık dünya hayatta kalma oyunu Minecraft'ın geliştiricisi Mojang'ın yaptığı duyuru ile Minecraft'ın herhangi bir NFT ile entegrasyonunun olmayacağını açıklamasının ardından Epic Games'in CEO'su Tim Sweeney, NFT'lere olumlu baktığını bildirdi.

EPIC GAMES NFT'LERE OLUMLU BAKIYOR

NFT oyunlarına ve oyun için NFT ürünlere kimi şirketler izin verirken kimileri ise uzak durmayı tercih ediyor. Uzak durmayı tercih eden şirketlerden biri de geçtiğimiz günlerde Mojang oldu. Mojang'ın yaptığı açıklamadan sonra popüler dijital oyun dağıtımcısı ve oyun geliştiricisi Epic Games'in kurucusu ve CEO'su Tim Sweeney, geliştiricilerin oyunları istedikleri gibi yayınlamasına, oyuncuların da bu oyun havuzundan istediklerini seçip oynamalarında özgür olduğunu açıkladı.

Tim Sweeney'in yaptığı açıklamasının ardından, "Mağazaların ve işletim sistemi üreticilerinin görüşlerini başkalarıan dayatarak müdahale etmemeleri gerektiğine inanıyorum. Kesinlikle yapmayacağız." dedi.

Sweeney, Epic Games mağazasında NFT oyunları yasaklamama konusundaki tavrını net bir dille belirtirken bu karara diğer dijital oyun dağıtımcılarının da katılmaları konusunda açıklamada bulundu.

"OYUNCULAR İSTEDİKLERİ OYUNU OYNAMAKTA ÖZGÜR OLMALI"

Bir Twitter kullanıcısının Mojang'ın NFT kararını alıntılayarak aynı karara Epic Games'in de uyması gerektiğini söyledi. Bu Tweetin altına ise açıklamada bulunan Tim Sweeney, Geliştiricielr oyunlarını nasıl oluşturacaklarına karar vermekte özgür olmalı ve siz de onları oynayıp oynamamaya karar vermekte özgürsünüz." sözlerine yer verdi.