Dark Crystal Games'in geliştirip Prime Matter2ın yayıncılığın yaptığı sıra tabanlı savaş rol yapma oyunu Encased'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Encased sistem gereksinimleri neler? Encased kaç GB? Detayları haberimizde….

Alternatif bir 1970'lerde geçen, uzak bir çölde muazzam ve açıklanamaz bir eser olan Dome'un keşfedildiği taktiksel bir bilim kurgu RPG. Düşmanlarla savaşın, anormal çorak araziyi keşfedin, karakterinizin seviyesini yükseltin, harap olmuş dünyadaki güçlerden birine katılın. Peki, Encased sistem gereksinimleri neler? Encased kaç GB? İşte detaylar….

ENCASED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Encased'i minimum ayarlarda oynamak için Intel core i5 işlemci, minimum 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 660m veya AMD Radeon R7 260x ekran kartı gerkemektedir.

ENCASED MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Wİndows 7

: Wİndows 7 İşlemci : Intel Core i5-3.3 GHz

: Intel Core i5-3.3 GHz Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 660m veya AMD Radeon R7 260x

: NVIDIA GeForce GTX 660m veya AMD Radeon R7 260x DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

ENCASED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-3.7 GHz

: Intel Core i7-3.7 GHz Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD RX 480

: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD RX 480 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

ENCASED KAÇ GB?

Encased'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanına ihtiyaç duyulmaktadır.