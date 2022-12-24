Encased sistem gereksinimleri neler? Encased kaç GB?
Gamegar Haberleri
Dark Crystal Games'in geliştirip Prime Matter2ın yayıncılığın yaptığı sıra tabanlı savaş rol yapma oyunu Encased'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Encased sistem gereksinimleri neler? Encased kaç GB? Detayları haberimizde….
Alternatif bir 1970'lerde geçen, uzak bir çölde muazzam ve açıklanamaz bir eser olan Dome'un keşfedildiği taktiksel bir bilim kurgu RPG. Düşmanlarla savaşın, anormal çorak araziyi keşfedin, karakterinizin seviyesini yükseltin, harap olmuş dünyadaki güçlerden birine katılın. Peki, Encased sistem gereksinimleri neler? Encased kaç GB? İşte detaylar….
Encased'i minimum ayarlarda oynamak için Intel core i5 işlemci, minimum 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 660m veya AMD Radeon R7 260x ekran kartı gerkemektedir.
- İşletim Sistemi : Wİndows 7
- İşlemci : Intel Core i5-3.3 GHz
- Bellek : 4 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 660m veya AMD Radeon R7 260x
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 20 GB kullanılabilir alan
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- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i7-3.7 GHz
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD RX 480
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 20 GB kullanılabilir alan
Encased'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanına ihtiyaç duyulmaktadır.