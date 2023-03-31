E3 2023 iptal edildi! E3 neden iptal edildi?

En son 2019 yılında yüz yüze gerçekleştirilen video oyun sektörünün en büyük fuarı E3, bu yıl iptal edildi. Geçtiğimiz yıllarda pandemi nedeniyle canlı yayın üzerinden düzenlenirken

E3 2023'te yer alması beklenen büyük video oyun şirketlerinin geçtiğimiz aylarda bu fuara katılmayacağı duyurulurken son olarak Fransız video oyun geliştiricisi Ubisoft'un da E3 2023'e katılmayacağı bildirilmesiyle beraber katılım yetersizliği olacağı düşünüldüğü için iptal edildi.

E3 2023 İPTAL EDİLDİ

E3 Expo'nun internet sitesinden yapılan duyuruda şu sözlere yer verilerek E3 2023 iptal edildi:

"Gösteri organizatörü ReedPop, E3 2023'ün bu Haziran'da planlandığı gibi gerçekleşmeyeceğini ve hem fiziksel hem de dijital etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu. Entertainment Software Association (ESA) ile birlikte her iki taraf da E3'ün geleceğini yeniden değerlendirecek."

Sony, Microsoft ve Nintendo'nun Haziran ayında gerçekleşecek E3 2023'e katılmayacağı geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Buna ek olarak ise Ubisoft da katılmayacağını duyurmasıyla beraber bu yıl E3 etkinliği

E3 NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Reedpop'tan Kyle Marsden-Kish, ESA ile yaptığı ortak açıklamada, "Bu zor bir karardı, çünkü biz ve ortaklarımız bu etkinliğin gerçekleşmesi için harcadığımız tüm çabalardan dolayı, ancak endüstri için doğru olanı ve E3 için doğru olanı yapmak zorunda kaldık" dedi.