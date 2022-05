Dünyanın en hızlı bilgisayarı el değiştirdi! İşte yeni lider - Haberler

Japonya'nın Fugaku isimli projesi, 2020 yılından bu yana dünyanın en iyi süper bilgisayardı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en hızlı bilgisayarları listesinde yeniden zirveye oturdu. AMD ve HPE destekli Frontier süper bilgisayarı, dudak uçuklatan hızıyla listenin zirvesinde.

Frontier süper bilgisayarı rekor üstüne rekor kırdı

Uluslararası bilgisayar uzmanları konferansı tarafından yayınlanan TOP500 listesinin yeni birincisi açıklandı. AMD ve HPE destekli Frontier, Linpack çalışmasında (sayısal doğrusal yazılımı) 1.102 ExaFlop/sn'yi geçerek Fugaku'dan birinciliği aldı.

Yapılan test sonuçlarına göre Frontier sadece Fugaku'yu geçmedi, aynı zamanda listedeki diğer yedi süper bilgisayarın toplamından bile daha hızlı olduğunu gösterdi. Frontier süper bilgisayarı, saniyede bir kentilyon hesaplama eşiği olan exascale bilgi işlem düzeyine ulaşan ilk proje oldu.

Meet Frontier — the world's first #exascale computer! At 1.1 exaflops, Frontier is also the world's fastest #supercomputer and can solve more than a quintillion calculations per second. ?? #DiscoverFrontier ?? https://t.co/Yk0HA7PzmK pic.twitter.com/e4HquaBkpJ — Oak Ridge Lab (@ORNL) May 30, 2022

Fugaku'nun hızı 442 petaflops değerindeydi. Yani 1.1 ExaFlop'a ulaşan Frontier, Fugaku'nun bilgi işlem hızından iki kata daha yüksek sonuçlar elde edebiliyor.

ABD Enerji Bakanlığının Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda geliştirilen Frontier, ayrıca dünyanın en hızlı yapay zeka sistemi olarak da karşımıza çıkıyor. HPL-AI isimli bir benchmark'ta test edilen süper bilgisayar, 6,88 ExaFlop performans sergiledi. Bu aslında insan beynindeki 86 milyar nöronun saniyede 68 milyon işlemine denk geliyor.

Frontier süper bilgisayarına ek olarak Frontier Test ve Geliştirme sistemi ise Green500 listesinde birinci oldu (Green500, bilgisayar sistemlerinin verimliliğine dikkat çeken bir liste). Listenin zirvesinde olması, dünyadaki en verimli süper bilgisayar olduğu anlamına geliyor.

Frontier süper bilgisayarı ne işe yarar?

Yeni Frontier ile ABD'li bilim insanları; enerji, ekonomi ve ulusal güvenlik için kritik olarak ihtiyaç duyulan teknolojileri geliştirecek. Ayrıca araştırmacıların sadece beş yıl önce çözülmesi imkansız olan sorunları ele almasına yardımcı olacak.

Shiftdelete / Gamegar