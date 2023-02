Doomsday: Last Survivors ile Yenilikçi Bir Hayatta Kalma Deneyimine Hazır Mısınız?

Yenilikçi bir hayatta kalma deneyimi sunan Doomsday: Last Survivors oyuncularla buluşuyor. Gelin beraber göz atalım.

IGG'nin yeni oyunu Doomsday: Last Survivors, oyuncuları, zombilerin hüküm sürdüğü enfekte bir dünyada hayatta kalma savaşına çağırıyor. Bu yeni hayatta kalma strateji oyununda oyuncular sığınaklar inşa ederek, haritayı genişleterek ve malzemeler toplayarak, rakiplerine ve zombilere karşı amansız bir savaşı yönetiyor. Türkçe dil desteği sayesinde tamamen Türkçe olarak oynanabilen Doomsday: Last Survivors, hayatta kalma oyunu sevenlere benzersiz bir heyecan sunuyor.

Gerçekçi ve ilgi çekici Kahramanlar

Yeni bir kule savunması oynanışı sunan Doomsday: Last Survivors, alışıldık hayatta kalma oyunlarından farklı bir deneyim sunuyor. Gerçek hayattaki gibi hayatın farklı sınıflarından çeşitli yeteneklere ve özelliklere sahip karakterler gerçekçilikleri ile alışıldık oyunlardan sıyrılıyor. Doomsday: Last Survivors'taki bu Kahramanlar, yeteneklerine uygun stratejiler ile hayatta kalma savaşında farklı özelliklere sahip birliklere liderlik ediyor. Oyunda bulunan farklı birlik tipleri eğitilerek ve Kahraman becerileri sayesinde çeşitli savaş stratejileri yaratılarak rakipler ve zombi sürülerine karşı stratejik savaşlar gerçekleştiriliyor.

Baskınlar sığınağı hayatta tutmak için yeni bir yol sunuyor

Doomsday: Last Survivors'ta hayatta kalmanın altın kurallarından biri materyalleri ve malzemeleri toplamak olsa da bunu yapmanın tek bir yolu yok! Oyuncular kendi sığınaklarına kaynak sağlamak için eğitimli birliklerini kullanarak başka sığınaklara baskınlar yaparak saldırabiliyor. Ayrıca stratejinin bir parçası olarak çeşitli ittifaklar kurularak müttefiklerle birlikte de ortak rakiplere karşı savaşlar verilebiliyor. Bu yönüyle de Doomsday: Last Survivors hayatta kalma savaşı deneyiminin gerçekçilik çıtasını yukarıya taşıyor.

Tamamen Türkçe bir hayatta kalma deneyimi

Tüm bunlara ek olarak oyunda kullanıcıya sığınakları yakından görme veya uydu görüntüsü arasından geçiş yapabilmek için uygun zoom kontrolleri sunan bir küresel arazi sistemi bulunuyor. Böylelikle enfektelere karşı bu savaşta oyuncuların gözünden hiçbir ayrıntının kaçmamasını sağlıyor. Ayrıca Türkçe dil desteği ile Türk oyuncularına doğrudan hitap eden oyun, dil engeline takılmadan ilerleme ve savaşma fırsatı da sunuyor.

Oyunla ilgili tüm detaylar ve sürpriz içerikler Discord'da

Oyuncular, Doomsday: Last Survivors ile ilgili daha fazla detaya erişmek için oyunun global Discord sunucusuna katılabiliyorlar. Sunucuda "Türkçe dil" rolünü seçerek Türkçe kanallara erişilebiliyor ve bu kanallarda diğer oyuncularla sohbet edilebiliyor. Ayrıca oyuncular, merak ettikleri soruları sormak için yetkililere Discord kanalında ulaşabiliyor. Tüm bunlara ek olarak Doomsday: Last Survivors için özel kod paylaşımları, sürpriz ödüllü mini etkinlikler ve oyuna dair son güncellemeler de Discord sunucusundan takip edilebiliyor. Doomsday: Last Survivors Discord sunucusuna buradanulaşılabilir.

Doomsday: Last Survivors'ı indirmek ve bu benzersiz hayatta kalma savaşına hemen katılmak için oyunun Google Play Storeve App Storesayfalarını ziyaret edebilirsiniz.