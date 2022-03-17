Doktor Strange'ın Fortnite'a geleceği sızdırıldı - Haberler

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Doktor Strange'ın Fortnite'a geleceği sızdırıldı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Doktor Strange'ın Fortnite'a geleceği sızdırıldı

Marvel evreninin sevilen büyücülerinden olan Doktor Strange'in yeni filmi Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında'nın önümüzdeki aylarda vizyona girmesine karşın Epic Games'in oynaması ücretsiz popüler battle royale oyunu Fortnite'a geleceği sızdırıldı.

Oynaması ücretsiz battle royale oyunu Fortnite, yaptığı iş birlikleri ile oldukça önemli bir yere sahiptir. Daha önce birçok Marvel karakterinin yanı sıra farklı oynlardan, dizilerden ve filmlerden karakterleri oyuna getirerek oyuncuları sevindirdi. Şimdi ise sızdırılan bir bilgiye göre Doktor Strange, Fortnite'a gelecek.

FORTNITE'A DOKTOR STRANGE GELİYOR OLABİLİR

ShiinaBR ve YouTuber Tabor Hill gibi uzun süredir oyunlarda veri madenciliği yapanlardan alınan bilgilere göre Doktor Strange'in bir sonraki Marvel iş birliği olacağını açıkladı. YouTuber Tabor Hill'in YouTube videosunda "Strange" kelimesini çok sık kullanması üzerine iddialar ortaya atıldı.

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FORTNITE 3. SEZON 2. BÖLÜM SIZINTILARI

Fortnite'ın 3. Sezon ikinci bölümünde Doktor Strange'in oyuna eklenmesinin muhtemel olduğu bildirilirken, Doktor Strange'in yeni filminin de önümüzdeki aylarda vizyona gireceği düşünüldüğü zaman bu olasılığın yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Fortnite oyuncuları, Bölüm 3 Sezon 2 hakkında daha fazla haber çıkana kadar muhtemelen önümüzdeki birkaç günü beklemek zorunda kalacak. Fortnite bir Marvel iş birliği içerisinde görünse de, DC evreni ile de ilgili bir şey olabilir. Geçtiğimiz günlerde vizyona giren yeni Batman filmiyle ilgili de olacağına dair söylentiler bulunmaktadır.

Doktor Strange'ın Fortnite'a geleceği sızdırıldı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Doctor Strange, fortnite, Marvel, Gamegar,, Haberler

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