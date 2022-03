Doktor Strange'ın Fortnite'a geleceği sızdırıldı

Oynaması ücretsiz battle royale oyunu Fortnite, yaptığı iş birlikleri ile oldukça önemli bir yere sahiptir. Daha önce birçok Marvel karakterinin yanı sıra farklı oynlardan, dizilerden ve filmlerden karakterleri oyuna getirerek oyuncuları sevindirdi. Şimdi ise sızdırılan bir bilgiye göre Doktor Strange, Fortnite'a gelecek.

ShiinaBR ve YouTuber Tabor Hill gibi uzun süredir oyunlarda veri madenciliği yapanlardan alınan bilgilere göre Doktor Strange'in bir sonraki Marvel iş birliği olacağını açıkladı. YouTuber Tabor Hill'in YouTube videosunda "Strange" kelimesini çok sık kullanması üzerine iddialar ortaya atıldı.

Fortnite'ın 3. Sezon ikinci bölümünde Doktor Strange'in oyuna eklenmesinin muhtemel olduğu bildirilirken, Doktor Strange'in yeni filminin de önümüzdeki aylarda vizyona gireceği düşünüldüğü zaman bu olasılığın yüksek olduğu tahmin ediliyor.

BREAKING: DOCTOR STRANGE IS COMING TO FORTNITE



Sources told me weeks ago that Doctor Strange will be the next Marvel collab. Earlier today, @TaborTimeYT started to tease something by using the word "Strange" very often.



Season 2 is gonna be amazing, everyone. pic.twitter.com/H1bK6bvqPs