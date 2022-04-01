Derke Hastalığı Sebebiyle Masters'a Katılamayacak

Fnatic'in yıldız ismi Derke, COVID-19'a yakalandığı için Masters-Reykjavik'e katılamayacak. Kısa süre önce Reddit'te açıklama yapan oyuncu: " Büyük bir şansımız var. Gideceğim. Sadece rahatlayın ve bizimkilere inanın. " dedi.

Fnatic, Derke'nin boşluğunu ise Alliance'tan Fearoth ile dolduracak. Kiralık gelen oyuncu turnuva boyunca Fnatic adına mücadele edecek. Fnatic, birkaç gün önce de Ukraya- Rusya krizinde Rusya'nın işgalini haklı bulduğu için Andrew "BraveAF" Gorchakov ile kontratı askıya almıştı. Yerini ise yine kiralık olarak Alliance'dan Enzo "Fea" Mestari'yi kadrosuna kattı.

Fnatic için zor bir Masters geçeceği çok muhtemel. Ekip iki kiralık oyuncu ile Masters'ta mücadele edecek. Masters-Reykjavik heyecanı 10 Nisan'da başlayacak. 24 Nisan'da büyük final ile son bulacak.

EsporGazetesi.com / Gamegar