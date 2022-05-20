Derbide kazanan taraf Beşiktaş oldu! Derbi sonrası olay gönderme - Haberler

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Derbide kazanan taraf Beşiktaş oldu! Derbi sonrası olay gönderme

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Beşiktaş'ın elektronik spor kulübü Beşiktaş Esports, Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 25. hafta karşılaşmasında Galatasaray Espor derbisinden galibiyet ile ayrıldı. Galibiyet sonrası Beşiktaş Esports, sosyal medyada olay sözlere yer verdi.

Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 25. haftasında FIFA 22'de karşı karşıya gelen Beşiktaş Esports ve Galatasaray Espor derbisinde 2-0'lık skor ile kazanan taraf Beşiktaş Esports oldu.

DERBİNİN KAZANANI BEŞİKTAŞ OLDU

FIFA 22 oyununda mücadele eden Beşiktaş Esports ve Galatasaray Espor derbisinde siyah beyazlılar 2-0'lık skor ile derbiden galibiyet ile ayrıldı. Ligin 25. haftasında Galatasaray'ı yenen Beşiktaş, Twitter'da olay sözlere yer verdi.

Derbide kazanan taraf Beşiktaş oldu

GALATASARAY ÖNEMLİ TARİHTE MAĞLUBİYET ALDI

Beşiktaş Esports'un galibiyet sonrası Twitter'da paylaştığı gönderide Galatasaray'ın kuruluş tarihine olay gönderme yapan siyah beyazlılar, "Tarihler 19.05'i gösterirken Galatasaray'ı mağlup etmek bizi çok üzdü" sözlerine yer vererek iki takım arasındaki rekabeti kızıştırdı.

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Derbide kazanan taraf Beşiktaş oldu

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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