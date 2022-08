CS: GO 10 yaşında! Yıldönümünü yeni harita, sticker ve kekle kutluyor

Valve'ın 22 Ağustos 2012'de piyasaya sürdüğü Counter Strike Global Offensive, rekabetçi FPS'in tarzını sonsuza tek değiştirdi ve bu dönüm noktasını kutlamak için 10. yıldönümünü kutlamak için küçük bir güncelleme yayınladı.

CS: GO 10 YAŞINDA

On yıl. Bu büyük bir sayı, ancak CS:GO her zamankinden daha güçlü. Yalnızca son 12 ayda, her zamankinden daha fazla oyuncu (aylık ortalama 20 milyonun üzerinde benzersiz oyuncu), Majors için rekor görüntüleme (2,7 milyon eşzamanlı izleyici) ve profesyonel kuruluşlar için toplanan 70 milyon doların üzerinde devasa topluluk desteği gördü.

HARİTA GÜNCELLEMESİ

Yayınlanan güncellemede en dikkat çeken yeniliklerden biri ise Counter Strike 1.6'nın ikonik haritalarından biri Tuscan'ın tüm oyun modlarına geldiği duyuruldu. Ayrıca harita güncellemelerine Anubis ve Breach'i rekabetçi eşleştirmeye geri getirdiğini ve Primetime ve Blagia'yı Wingman'a eklendiği bildirildi.

YILDÖNÜMÜ PASTASI

Pasta olmadan doğum günü olmazdı... Özellikle, bir doğum günü parası ile tepesinde bir cupcake! Gelecek hafta için (22 Ağustos Pazartesi gününe kadar), Prime statüsüne sahip CS:GO oyuncuları, haftanın ilk oyun içi düşüşü için yeterli XP kazanarak doğum günü paralarını alabilirler.