Call of Duty Warzone 2 sistem gereksinimleri neler? Call of Duty Warzone 2 kaç GB?

Call Of Duty Warzone 2'nin merakla beklenen sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı nihayet açıklandı. Call of Duty Modern Warfare 2 ile hemen hemen aynı sistem gereksinimlerine sahip Call Of Duty Warzone 2'nin sistem gereksinimleri neler? Call Of Duty Warzone 2 kaç GB? İşte detaylar…

CALL OF DUTY WARZONE 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Call of Duty Warzone 2'yi en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i3-6100 veya AMD Ryzen 5 1600X ekran kartı, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 670 veyA AMD Radeon RX 470 ekran kartı gerektirmektedir.

CALL OF DUTY WARZONE 2 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i3-6100 veya AMD Ryzen 5 1600X

: Intel Core i3-6100 veya AMD Ryzen 5 1600X Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon RX 470

: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon RX 470 Depolama : 125 GB boş alan

CALL OF DUTY WARZONE 2 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 7 1400

: Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 7 1400 Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 Depolama : 125 GB boş alan

CALL OF DUTY WARZONE 2 KAÇ GB?

Call of Duty Warzone 2'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 125 GB boş depolama alanı gerekmektedir.