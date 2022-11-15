Call of Duty Warzone 2 sistem gereksinimleri neler? Call of Duty Warzone 2 kaç GB?
Gamegar Haberleri
Activision'ın oynaması ücretsiz battle royale oyunu Call of Duty Warzone 2'nin sistem gereksinimleri, IW 9.0 motoru üzerine inşa edildiğinden Modern Warfare 2'den çok farklı olmayacak. Warzone 2'nin sistem gereksinimleri Battlenet sitesinde yayınlandı. Peki, Call of Duty Warzone 2 sistem gereksinimleri neler? Call of Duty Warzone 2 kaç GB? Detayları haberimizde…
Call Of Duty Warzone 2'nin merakla beklenen sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı nihayet açıklandı. Call of Duty Modern Warfare 2 ile hemen hemen aynı sistem gereksinimlerine sahip Call Of Duty Warzone 2'nin sistem gereksinimleri neler? Call Of Duty Warzone 2 kaç GB? İşte detaylar…
Call of Duty Warzone 2'yi en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i3-6100 veya AMD Ryzen 5 1600X ekran kartı, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 670 veyA AMD Radeon RX 470 ekran kartı gerektirmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i3-6100 veya AMD Ryzen 5 1600X
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon RX 470
- Depolama : 125 GB boş alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 7 1400
- Bellek : 12 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580
- Depolama : 125 GB boş alan
Call of Duty Warzone 2'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 125 GB boş depolama alanı gerekmektedir.