Activision'ın oynaması ücretsiz battle royale oyunu Call of Duty Warzone 2'nin sistem gereksinimleri, IW 9.0 motoru üzerine inşa edildiğinden Modern Warfare 2'den çok farklı olmayacak. Warzone 2'nin sistem gereksinimleri Battlenet sitesinde yayınlandı. Peki, Call of Duty Warzone 2 sistem gereksinimleri neler? Call of Duty Warzone 2 kaç GB? Detayları haberimizde…

CALL OF DUTY WARZONE 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Call of Duty Warzone 2'yi en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i3-6100 veya AMD Ryzen 5 1600X ekran kartı, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 670 veyA AMD Radeon RX 470 ekran kartı gerektirmektedir.

CALL OF DUTY WARZONE 2 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

İşlemci : Intel Core i3-6100 veya AMD Ryzen 5 1600X

Bellek : 8 GB RAM

Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon RX 470

Depolama : 125 GB boş alan

CALL OF DUTY WARZONE 2 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

İşlemci : Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 7 1400

Bellek : 12 GB RAM

Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

Depolama : 125 GB boş alan

CALL OF DUTY WARZONE 2 KAÇ GB?

Call of Duty Warzone 2'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 125 GB boş depolama alanı gerekmektedir.