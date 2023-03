Call of Duty oyunları Steam'e gelmeye devam ediyor! Steam'de yarı fiyatına satışa sunuldu

Call of Duty serisinin geliştiricisi ve yayıncısı Activision, serinin yeni oyunlarını PC'de yalnızca kendi istemcisi Battlenet'te piyasaya sürmüştü. Popüler dijital video oyun dağıtımcısı Steam'de piyasaya sürülmeyen Call of Duty oyunları Modenr Warfare, Black Ops Cold War ve Vanguard, yüzde 50 indirim ile 8 Mart'ta Steam'de piyasaya sürüldü.

Serinin son oyunu Call of Duty Modern Warfare 2'nin Warzone 2 ile beraber Steam'de piyasaya sürülmesinin ardından serinin bir önceki oyunları da Steam'de yerini almaya başladı.

CALL OF DUTY OYUNLARI STEAM'E GELDİ

Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty Black Ops Cold War, ve Call of Duty Vanguard, 8 Mart 2023'te Steam'de bin TL ile çıkış yaptı. Oyunların Steam'e gelmesinin şerefine ise 23 Mart tarihine kadar yüzde 50 indirim ile satılacak.

Call of Duty Modern Warfare – 499,50 TL (-50%)

Call of Duty Black Ops Cold War – 499,50 TL (-50%)

Call of Duty Vanguard –499,50 TL (-50%)

CALL OF DUTY MODERN WARFARE

Duygu yüklü Senaryoyu oyna veya en kapsamlı çevrimiçi arenada kendi ekibini kurup farklı Special Ops meydan okumalarını tamamla ve Çok Oyunculu haritalarda ve modlarda düşmanla çarpış.

CALL OF DUTY BLACK OPS COLD WAR

Call of Duty: Black Ops'un devam oyunu Black Ops Cold War'da, 1980'lerin başında dengelerin altüst olduğu jeopolitik Soğuk Savaş atmosferine dal.

CALL OF DUTY VANGUARD

Vanguard'da seni hikâyesiyle kendisine kilitleyecek Tek Oyunculu Senaryoyu, 16'sı klasik Çok Oyunculu modlar için tasarlanmış 20'den fazla haritanın ev sahipliğini yapacağı Çok Oyunculu muharebeleri ve Treyarch tarafından geliştirilen adrenalin dolu yeni Zombi modunu tecrübe edebilirsin.