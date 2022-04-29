Call of Duty Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri neler? Kaç GB?
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Tüm zamanların en çok satan aksiyon FPS oyunu Call of Duty Modern Warfare 2'nin sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Call of Duty Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri neler? Call of Duty Modern Warfare 2 Kaç GB? Detayları haberimizde…
Yılın en çok beklenilen oyunu ve tüm zamanların en çok satan birinci şahıs aksiyon oyununun devamı; Modern Warfare 2, oyuncuları, dünyayı yıkımın eşiğine getirmeye kendini adamış yeni tehtitlerle karşı karşıya getirerek sürükleyici ve heyecanlandırıcı aksiyona devam ediyor.
Infinity Ward tarafından geliştirilip Activision tarafından yayınlanan Call of Duty Modern Warfare 2'nin müzikleri Academy Award, Golden Globe, Grammy ve Tony ödüllü Hans Zimmer tarafından bestelenmiştir. Ayrıca Guinness rekorlar kitabına da tarihteki "En Çok Oynanan Çevrimiçi Video Oyunu" olarak girmiştir. Peki, Call of Duty Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri neler? Call of Duty Modern Warfare 2 Kaç GB? İşte detaylar…
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- İşlemci: Intel Pentium 4 3.2 GHz veya AMD Athlon 64 3200+
- Bellek: 1 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 6600GT veya ATI Radeon 1600XT
- Depolama: 12 GB boş sabit disk alanı
Call of Duty Modern Warfare 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 12 GB boş depolama alanı gerekmektedir.