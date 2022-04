Call of Duty Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri neler? Kaç GB?

Yılın en çok beklenilen oyunu ve tüm zamanların en çok satan birinci şahıs aksiyon oyununun devamı; Modern Warfare 2, oyuncuları, dünyayı yıkımın eşiğine getirmeye kendini adamış yeni tehtitlerle karşı karşıya getirerek sürükleyici ve heyecanlandırıcı aksiyona devam ediyor.

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Infinity Ward tarafından geliştirilip Activision tarafından yayınlanan Call of Duty Modern Warfare 2'nin müzikleri Academy Award, Golden Globe, Grammy ve Tony ödüllü Hans Zimmer tarafından bestelenmiştir. Ayrıca Guinness rekorlar kitabına da tarihteki "En Çok Oynanan Çevrimiçi Video Oyunu" olarak girmiştir. Peki, Call of Duty Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri neler? Call of Duty Modern Warfare 2 Kaç GB? İşte detaylar…

Call of Duty Modern Warfare 2 Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Pentium 4 3.2 GHz veya AMD Athlon 64 3200+

Bellek: 1 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 6600GT veya ATI Radeon 1600XT

Depolama: 12 GB boş sabit disk alanı

Call of Duty Modern Warfare 2 Kaç GB?

Call of Duty Modern Warfare 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 12 GB boş depolama alanı gerekmektedir.