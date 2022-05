Call of Duty Modern Warfare 2 ne zaman çıkacak? COD MW 2 çıkış tarihi açıklandı! - Haberler

Activision Blizzard'ın 28 Nisan tarihinde duyurduğu yeni Modern Warfare 2 oyununun çıkış tarihi açıklandı. Resmi Call of Duty Twitter hesabından paylaşılan yeni bir Tweet'te Call of Duty Modern Warfare 2'nin resmi çıkış tarihi açıklandı. Peki, Call of Duty Modern Warfare 2 ne zaman çıkacak? COD MW 2 çıkış tarihi açıklandı! İşte detaylar…

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Task Force 141 özel operasyon birimi, "eşi benzeri görülmemiş bir ölçekte muazzam bir gösterim sayesinde Long Beach Limanı'nda muazzam etkisini ve varlığını bilinir hale getiriyor." sözlerine yer veren Activision, Call of Duty Modern Warfare 2'nin 28 Ekim 2022'de çıkış yapmasını planlıyor.

TASK FORCE 141 GERÇEK Mİ?

Call of Duty Modern Warfare serisindeki ekip Task Force 141 geri dönüyor. İngiliz, Avustralyalı, Amerikalı, Kanadalı ve diğer yabancı personel üyelerinden oluşan, genellikle daha önce Özel Operasyon deneyimine sahip olan çok uluslu bir özel operasyon birimi olan Task Force 141, Kazakistan, Moskova, Rio de Janerio, Kamçatka Yarımadası, Gürcistan-Rusya sınırı ve Afganistan'da bir Gulag ve bir denizaltı üssünde önemli operasyonlara katıldı. Task Force 141, Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered ile sahalara geri dönüyor.