2014 yılında piyasaya sürülen Call of Duty Ghost'un sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Oyunu oynamak isteyen oyuncular Call of Duty Ghost'un PC sistem gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için "Call of Duty Ghost sistem gereksinimleri neler" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Call of Duty Ghost sistem gereksinimleri neler? Call of Duty Ghost kaç GB? İşte detaylar…

CALL OF DUTY GHOST SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Call of Duty Ghost'u en düşük ayarlarda oynamak isteyen oyuncuların Intel Core 2 Do E8200 veya AMD Phenom X3 8750 işlemciye, 6 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTS 450 veya AMD Radeon HD 5870 ekran kartına sahip olmaları gerekir. Yüksek grafiklerde oyunun keyfini çıkarmak isteyenler ise Intel Core i5-680 veya eş değer AMD işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 760 veya eş değer AMD ekran kartına ihtiyaç duymaktadır.

CALL OF DUTY GHOST MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit

İşlemci: Intel Core 2 Duo E8200 veya AMD Phenom X3 8750

Bellek: 6 GB RAM

Depolama: 40 GB boş alan

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTS 450 veya ATI Radeon HD 5870

CALL OF DUTY GHOST ÖNERİLEN SİSTEM GERKESİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 8 64-Bit

İşlemci: Intel Core i5-680

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 40 GB boş alan

Video: NVIDIA GeForce GTX 760

CALL OF DUTY GHOST KAÇ GB?

Call of Duty Ghost'u oynamak için en temel kurulum dahil 40 GB boş depolama alanına ihtiyaç duyulmaktadır.