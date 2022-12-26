Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? 26 Aralık 2022 – 1 Ocak 2023

Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Piyasaya yeni sürülen oyunların yanı sıra daha önce sürülmüş fakat farklı platformlara çıkış yapmaya hazırlanan oyunlar da yeni yerlerini almaya başlıyor. PC, Switch, PlayStation, Xbox, iOS ve Android için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera, simülasyon ve daha fazla türde pek çok oyun 26 Aralık 2022 – 1 Ocak 2023 arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor. Peki, Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? Detayları haberimizde…

Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni oyunlar, oyuncularla buluşmaya hazırlanıypr. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar bu hafta tüm platformlarda çıkacak yeni oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.

BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

26 Aralık 2022 – 1 Ocak 2023 tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.

26 ARALIK PAZARTESİ HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

Barista Simulator – PC

27 ARALIK SALI HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

Pathogenesis: Overcome - PC

28 ARALIK ÇARŞAMBA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

Chill Town - PC

30 ARALIK CUMA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?