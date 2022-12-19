Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? 19 – 25 Aralık 2022
Gamegar Haberleri
Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Piyasaya yeni sürülen oyunların yanı sıra daha önce sürülmüş fakat farklı platformlara çıkış yapmaya hazırlanan oyunlar da yeni yerlerini almaya başlıyor. PC, Switch, PlayStation, Xbox, iOS ve Android için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera, simülasyon ve daha fazla türde pek çok oyun 19 - 25 Aralık 2022 arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor. Peki, Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? Detayları haberimizde…
Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni oyunlar, oyuncularla buluşmaya hazırlanıypr. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar bu hafta tüm platformlarda çıkacak yeni oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.
19 - 25 Aralık 2022 tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.
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- Project Snaqe – Xbox Series X|S, Xbox One
- Turnip Boy Commits Tax Evasion – PS4
- Wave Break – Xbox Series X|S, Xbox One
- Wally and the Fantastic Predators – Xbox Series X|S, Xbox One
- Ships Simulator – Xbox One
- Surrounded – PC
- Valkyrie Profile: Lenneth – PS5, PS4
- Kawaii Slime Arena – Switch
- Blue Prince – PC, MAC
- Naraka Bladepoint – Xbox One
- 8-Ball Pocket –Xbox Series X|S, Xbox One
- Tower Princess –Xbox Series X|S, Xbox One
- Mirror 2: Project Z – PC