Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? 19 – 25 Aralık 2022

Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Piyasaya yeni sürülen oyunların yanı sıra daha önce sürülmüş fakat farklı platformlara çıkış yapmaya hazırlanan oyunlar da yeni yerlerini almaya başlıyor. PC, Switch, PlayStation, Xbox, iOS ve Android için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera, simülasyon ve daha fazla türde pek çok oyun 19 - 25 Aralık 2022 arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor. Peki, Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? Detayları haberimizde…

Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni oyunlar, oyuncularla buluşmaya hazırlanıypr. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar bu hafta tüm platformlarda çıkacak yeni oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.

BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

19 - 25 Aralık 2022 tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.

20 ARALIK SALI HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

Project Snaqe – Xbox Series X|S, Xbox One

Turnip Boy Commits Tax Evasion – PS4

21 ARALIK ÇARŞAMBA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK

Wave Break – Xbox Series X|S, Xbox One

Wally and the Fantastic Predators – Xbox Series X|S, Xbox One

22 ARALIK PERŞEMBE HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

Ships Simulator – Xbox One

Surrounded – PC

Valkyrie Profile: Lenneth – PS5, PS4

Kawaii Slime Arena – Switch

Blue Prince – PC, MAC

Naraka Bladepoint – Xbox One

23 ARALIK CUMA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

8-Ball Pocket –Xbox Series X|S, Xbox One

24 ARALIK CUMARTESİ HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

Tower Princess –Xbox Series X|S, Xbox One

25 ARALIK PAZAR HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?