Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? 16 – 22 Ocak 2023

Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Piyasaya yeni sürülen oyunların yanı sıra daha önce sürülmüş fakat farklı platformlara çıkış yapmaya hazırlanan oyunlar da yeni yerlerini almaya başlıyor. PC, Switch, PlayStation, Xbox, iOS ve Android için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera, simülasyon ve daha fazla türde pek çok oyun 16 – 22 Ocak 2023 arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor. Peki, Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? Detayları haberimizde…

Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni oyunlar, oyuncularla buluşmaya hazırlanıypr. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar bu hafta tüm platformlarda çıkacak yeni oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.

BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

16 – 22 Ocak 2023 tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.

16 OCAK PAZARTESİ HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

Burger Bistro Story – PC

17 OCAK SALI HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

Surviving the Abyss – PC

RE:CALL – Xbox One, Switch

Farlanders – PC

Theseus Protocol – PC

18 OCAK ÇARŞAMBA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

Graze Counter GM – PS5, Xbox Series X|S

Wings of Bluestar – Switch, Xbox One

Scrap Games – PC

19 OCAK PERŞEMBE HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

NeverAwake – PS5, Switch

Persona 3 Portable – PC, PS5

A Space fort he Unbound – PC, Switch

Estencel – PC

Colossal Cave – PS5, PC

Creature Lab – PC

Rain World: Downpour – PC

Persona 4 Golden – PS5, Switch

Tortuga: A Pirate's Tale - PC, PS5

20 OCAK CUMA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?