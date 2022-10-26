Age of Empires Mobile duyuruldu! Age of Empires Mobile ne zaman çıkacak?

Microsoft'un popüler strateji oyunu serisi Age of Empires'in 25. yılına özel World's Edge ve Xbox Game Studios, Age of Empires'in PC versiyonundan sonra iOS ve Android kullanıcıları ile buluşacağını açıkladı. Peki, Age of Empires Mobile ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…

Microsoft'un mobil oyun pazarına girme yönelimi, Activision Blizzard'ı satın alamsıyla beraber başladı. Age of Empires daha önce mobil cihazlara getirilmişti, ancak bu oyunun şimdiye kadarki en benzer uyarlaması Age of Empires Mobile olacak. Peki, Age of Empires Mobile ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

AGE OF EMPIRES MOBILE DUYURULDU

Age of Empires'in resmi YouTube hesabından yapılan duyuru ile World's Edge ve Xbox Game Studios, mobil oyuncuları sevindirecek fragmanı paylaştı. Surlarla çevrili bir kaleden çıkan süvarilerin yer aldığı fragmanda Age of Empires Mobile'in iOS ve Android cihazlara çıkış yapacağı açıklandı.

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AGE OF EMPIRES MOBILE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Age of Empires Mobil'in duyurulmasının ardından çıkış tarihi henüz belirlenmedi. Duyurunun ardında Age of Empires Mobile'in çok yakında iOS ve Android cihazlara geleceği duyuruldu.