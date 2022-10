Age of Empires Mobile duyuruldu! Age of Empires Mobile ne zaman çıkacak?

Microsoft'un popüler strateji oyunu serisi Age of Empires'in 25. yılına özel World's Edge ve Xbox Game Studios, Age of Empires'in PC versiyonundan sonra iOS ve Android kullanıcıları ile buluşacağını açıkladı. Peki, Age of Empires Mobile ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…