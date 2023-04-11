Age of Empires II: Definitive Edition - Return of Rome'un çıkış tarihi belli oldu

Age of Empires serisinin 25. Yıldönümünde duyurusu yapılan Age of Empires II: Definitive Edition - Return of Rome'un çıkış tarihi açıklandı. Age of Empires'in Twitter hesabından yapılan duyuruda yeni DLC'nin 16 Mayıs'ta çıkış yapacağı açıklandı.

Age of Empires II: Definitive Edition - Return of Rome, orijinal Age of Empires II: Definitive Edition oyununun genişleme paketi olarak piyasaya sürülen bir strateji video oyunudur.

AGE OF EMPIRES 2 - RETURN OF ROME ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Return of Rome, popüler Age of Empires serisinin bir parçasıdır ve Microsoft Studios tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmıştır. Oyuncuların tarihi çağlardaki imparatorlukları yönettiği, kaynakları topladığı, orduları yönlendirdiği ve düşmanlarına karşı savaştığı bir gerçek zamanlı strateji oyunudur.

Return of Rome genişleme paketi, Age of Empires II: Definitive Edition oyununa yeni içerikler ekler ve oyun deneyimini genişletir.

Henüz oynanış görüntüsü yayınlanmayan Return of Rome, 16 Mayıs'ta Xbox, Windows ve Steam'de piyasaya sürülecek.