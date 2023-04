Age of Empires II: Definitive Edition - Return of Rome'un çıkış tarihi belli oldu

Age of Empires serisinin 25. Yıldönümünde duyurusu yapılan Age of Empires II: Definitive Edition - Return of Rome'un çıkış tarihi açıklandı. Age of Empires'in Twitter hesabından yapılan duyuruda yeni DLC'nin 16 Mayıs'ta çıkış yapacağı açıklandı.