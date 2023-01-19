Again and Again sistem gereksinimleri neler? Again and Again kaç GB?
Gamegar Haberleri
Türk video oyun geliştiricileri Perspektik tarafından geliştirilip yayınlanan psikolojik korku gerilim oyunu Again and Again'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer laıyor. Peki, Again and Again sistem gereksinimleri neler? Again and Again kaç GB? Detayları haberimizde…
Again and Again, birinci şahıs psikolojik korku oyunudur. Bir oyun gerçek hayatınızı ne kadar etkileyebilir? Gerçekçi bir ev ortamında ve merak uyandıran bir hikayede olmanın korkunç anlarının tadını çıkaracağınız Again and Again sistem gereksinimleri neler? Again and Again kaç GB? İşte detaylar…
Again and Again'i minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i5-3470 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R9 280 ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Intel Core i5-3470 veya AMD Ryzen 3 1200
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R9 280
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 15GB boş alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i7-3770 veya AMD FX-9590
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 480
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 15GB boş alan
Again and Again'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 15 GB boş depolama alanı gerekmektedir.