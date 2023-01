Türk video oyun geliştiricileri Perspektik tarafından geliştirilip yayınlanan psikolojik korku gerilim oyunu Again and Again'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer laıyor. Peki, Again and Again sistem gereksinimleri neler? Again and Again kaç GB? Detayları haberimizde…

Again and Again, birinci şahıs psikolojik korku oyunudur. Bir oyun gerçek hayatınızı ne kadar etkileyebilir? Gerçekçi bir ev ortamında ve merak uyandıran bir hikayede olmanın korkunç anlarının tadını çıkaracağınız Again and Again sistem gereksinimleri neler? Again and Again kaç GB? İşte detaylar…

AGAIN AND AGAIN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Again and Again'i minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i5-3470 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R9 280 ekran kartı gerekmektedir.

AGAIN AND AGAIN MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Core i5-3470 veya AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i5-3470 veya AMD Ryzen 3 1200 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R9 280

: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R9 280 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 15GB boş alan

AGAIN AND AGAIN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-3770 veya AMD FX-9590

: Intel Core i7-3770 veya AMD FX-9590 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 480

: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 480 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 15GB boş alan

AGAIN AND AGAIN KAÇ GB?

Again and Again'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 15 GB boş depolama alanı gerekmektedir.